美斯之亂｜貝鈞奇爆球隊上海作賽告吹　有人開價千萬美元盼港接辦

萬眾矚目的阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi）領軍的國際邁亞密CF（Inter Miami CF），在周日（4日）與港隊進行表演賽。但美斯全場齋坐無落場，發酵成「美斯之亂」。香港足球總會會長貝鈞奇爆料稱，美斯和國際邁亞密原定到上海作賽，但因批文沒下發，有人接觸貝鈞奇要求承接，但要1,000萬美金出場費，他斷言拒絕，形容是不合理天價。



另外，他批評主辦方Talter及美斯輕視香港球迷，包括簽名會卻沒美斯出現，贈送的簽名球衣上也沒有美斯簽名。



香港足球總會會長貝鈞奇接受鳳凰網訪問。（鳳凰網節目截圖）

▼2月4日 球王美斯列作後備全場齋坐▼



+ 2

貝鈞奇接受鳳凰網訪問時稱，本來有家上海體育公司安排國際邁亞密去年11月到內地友賽，後來因批文未獲發無法成行。由於已定了行程，圈中經紀人接觸貝鈞奇，稱希望香港能夠承包，放出消息稱球隊出場費為1,000萬美元，又傳上海方面已付300萬美元。但貝鈞奇已直接拒絕，「因為這個價格是天價，不可能有這麼貴。」

▼2月4日 國際邁亞密對香港隊表演賽▼



+ 10

2003年花200萬歐元邀皇馬赴港

貝鈞奇此前以香港足總2003年邀皇馬赴港作賽為例子，指當年只支付200萬歐元的費用，稱包括碧咸等球星全部下場，令所有香港市民滿意。

貝鈞奇指出，因上海方面已付訂金，於是改期到今年1月。由於美斯很受歡迎，香港政府出於一番好意，讓市民春節前一睹其風彩，因此促成他來港。貝鈞奇稱，沒想到美斯不上場，認為對方態度惡劣。

▼2月4日 球迷不滿球王美斯無上場要求回水▼



+ 8

批評Talter輕視香港球迷及足總

至於今次主辦單位Talter以經營奢華雜誌為主，不知道有沒有主辦運動項目的經驗，但顯然是輕視了香港球迷。大家都知道如果沒有美斯上陣，國際邁亞密不算頂尖球隊。他強調，足總在今次風波中角色被動，又稱被主辦方輕視。他身為足總主席，球賽當日卻被安排坐到後面，也沒有握手禮。

▼2月4日 美斯出席賽後頒獎禮▼



+ 6

賽前簽名會美斯不出現

貝鈞奇稱賽事當日，主辦單位Talter稱有美斯簽名會，在球隊下榻酒店舉行。但他到場後發現，只有3名球員坐著，但美斯並無出現，合照時3名球員也只坐著，贈送的簽名球衣上也沒有美斯的簽名。令貝鈞奇感覺不被尊重。

▼2月7日 美斯在對神戶勝利船踢足30分鐘▼



+ 3

斥美斯沒體育精神及道德

他批評，所有球迷都為美斯而來，但對方不上場且態度差勁，有違體育精神及道德，認為不能接受。雖然Talter最終撤回申請資助，但全港市民及球迷已感受騙，不是金錢可以彌補。

貝鈞奇指出，在邀球星作賽時，比賽協議一般有列明上陣要求，但不清楚Talter與國際邁亞密的協議。但即使美斯真的受傷，也應該出面解釋，但他連這個動作也沒有。他認為，事件需徹查到底，給廣大市民一個交代。

笑言自己也花了數十萬元買票

貝鈞奇又笑稱，自己也要向消委會投訴，因他利用配額買了很多票，花了幾十萬，但最終貨不對辦。