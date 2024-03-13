戒煙大贏家｜情侶一同戒煙　輸了要向對方求婚　結局打和會如何？

本港目前尚有約58萬煙民，不過至少少了劉羨羏和李嘉甄這對吸煙情侶。去年財政預算案提出加煙稅後，他們感到煙包太貴後決定戒煙。但如何推動實行？二人就決定採用「自我激將法」，「賭邊個放棄（戒煙）就要向對方求婚」。果然二人成功戒煙，「打和」無需向對方求婚。



雖然暫未成為夫婦，不過就當選第14屆「戒煙大贏家」，在今日（13日）無煙社區計劃頒獎禮獲得嘉許。



第十四屆「戒煙大贏家」今日舉行，情侶劉羨羏（右二）和李嘉甄（右一）以「賭邊個放棄（戒煙）就要向對方求婚」，成功一同戒煙。（大會提供照片）

陳茂波去年加煙稅令售價大增 二人決定戒煙

今屆「戒煙大贏家」季軍得主劉羨羏和李嘉甄拍拖多年，二人都有吸煙習慣。劉羨羏在24歲就開始吸煙，他表示，當初因心情不開心，想解壓便開始吸煙，之前平均每日吸大半包煙，如果心情惡劣，更可食一包以上。

財政司司長陳茂波在去年2月公布加煙稅後，每包煙由60元升至78元，二人倍感吸煙的經濟壓力，因而決心戒煙。但吸煙多年，想戒煙需要很大推動力，二人就想出賭一鋪，劉羨羏公開說「賭邊個放棄（戒煙）就要向對方求婚」。兩人都在不想向對方求婚的情況「唔輸得」，最終成功戒煙。

男方：戒煙後可跑馬拉松全馬

劉羨羏說，在戒煙後覺得身體更加健康，「未戒煙前跑馬拉松半馬都吃力，但現時馬拉松跑全馬（42公里）都問題不大」，他覺得身體強度更高。

上司勸告「女仔食煙形象唔好」 女方職員證交同事保管避開「煙break」

李嘉甄說，除了煙包加價，另一原因是上司向她表示「女仔食煙形象唔好」，她因此有感女性吸煙形象，會影響事業發展，所以在上司多次勸喻下，她決定戒煙。

她表示，戒煙成功有賴一班同事的幫忙，她以前會和同事在「煙break」時一齊食煙，但在下定決心戒煙時，她便將職員證交給不吸煙的同事保管，以讓自己不要輕易拍職員證離開公司吸煙，終在大家的鼓勵下成功戒煙。現時在戒煙後，她表示節省了不少金錢，可用作其他用途和發展。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊在典禮上表示，加煙稅對控煙成效甚大，在陳茂波在2月28日的財政預算案公布一包煙再加32%稅項，每包售價已升至約100百元，讓煙草產品的可負擔性大大降低，降低煙民吸煙意欲。