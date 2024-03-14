戒煙大贏家｜吸煙爸爸驚訝女兒有電子煙　決戒甩20年煙癮以身作則

第十四屆「戒煙大贏家」無煙社區計劃在周三（13日）舉行頒獎禮，嘉許成功戒煙人士。獲得冠軍的黃國鑾煙齡超20年，煙癮甚深，煙不離手的他在有一日幫女兒收拾行李時，找到電子煙，晴天霹靂發現家中煙民不只我一個。但作為父親，他不想女兒也吸，不過作為吸煙爸爸，自覺「冇資格去judge（判定）屋企人」。



黃國鑾這次下定決心戒煙，以身作則，成為女兒的榜樣，戒煙證書成為作為負責任父親的見證。



日食一包半捲煙 黃國鑾：作為煙民冇資格去judge屋企人

戒煙冠軍黃國鑾煙齡超20年，在20出頭時便開始吸煙，每日吸食大約一包半捲煙，他承認「食得太多」，觸發他戒煙的一大主因是女兒。

他在會上分享說，有一天在幫女兒收拾行李時，竟發現有電子煙，頓時得知自己原來不是家中唯一的煙民。他因此覺得成了女兒的壞榜樣，而作為長期煙民，令他難以開口叫女兒不要吸煙，「冇資格去judge屋企人」。所以他下定決心要戒煙，以身作則，要成為女兒的榜樣。

在此情況下，再加上政府去年加煙草稅，「有兩個女，四人家庭，（食煙）都係一個負擔。」女兒在他戒煙成功後，將他成功戒煙的證書過膠，放在他的枱面上，這讓他有感戒煙讓他與家人的感情更和睦。

黃國鑾愛好踢足球，他表示，在戒煙前，體能比同年紀的還要差；戒煙後的健康則得到改善。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊認為，增加煙草稅可令煙民吸煙欲望下降；而委員會亦一直建議政府立法在煙包和煙支上印防僞識別，讓海關和市民更快和更易辨別私煙和正版煙。（梁祖兒攝）

兩成戒煙參加者經核實成功戒甩 湯修齊：應支持加煙稅

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊指出，今年的「戒煙大使組」有161名參加者，在3個月内，自我報告成功的戒煙率有28.9%，經核實的成功戒煙率則有20.2%，數字為歷年最高。他認為財政算案連續兩年增加煙稅超3成，減低了煙草產品的可負擔性，讓煙民更有誘因去戒煙。

湯修齊續指，據委員會初步數據調查，有約54%的吸煙人士認為驅使他們戒煙的最大原因是節省金錢，因此他呼籲社會各界人士支持增加煙草稅的政策。