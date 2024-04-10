會計師參與元朗721衝突　官稱非白衣人以暴易暴須付代價囚33月

2019年7月21日元朗站事件，一名男會計師被指當晚曾在英龍圍外及元朗站內，連同其他黑衣人與白衣人衝突，因而被控暴動罪。會計師否認控罪，經審訊後被裁定罪成，案件今（10日）在區域法院判刑，法官李慶年指當晚白衣人暴力程度都比「非白衣人」嚴重，但「非白衣人」以暴易暴亦要付出代價，又指被告屬年青專業人士，眼見白衣人向車廂市民襲擊的畫面，憤怒沖昏頭腦，影響判斷，以違法方式抱不平，糟蹋大好前途，也失去了自由，令人十分惋惜，判他入獄33個月。



被告何贊琦（43歲，會計師）被控於或約於2019年7月22日，在新界元朗朗和路與元朗港鐵站一帶，連同其他身份不詳的人士參與暴動。

2019年7月21日晚元朗站發生衝突後，元朗一帶係繼續有衝突發生。(詳看下圖)

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被告跟隨黑衣人走到英龍圍

控方指被告當晚曾跟隨黑衣人走到英龍圍，並與白衣人發生肢體衝突。及後他隨黑衣人退回元朗站，惟白衣人又走入站內，揮動雨傘及籐條等，黑衣人亦投以不同物件，辱罵挑釁白衣人，包括站在前排的被告，曾兩度拾起物品投向白衣人。

官指黑衣人也不應主動在站內集結

李官裁定當日白衣人及黑衣人均有發生暴動，又指即使白衣人一方曾向車廂內市民施襲，黑衣人也不應主動在站內集結 ，甚至走到英龍圍衝擊村⺠，直指他們「以暴易暴，違理違法。」李官亦不接納被告辯稱他們是「無辜市民」，又指他當時有多個機會離開，仍自願逗留與在場黑衣人「齊上齊落」。

案件編號：DCCC 806/2022