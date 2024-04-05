元朗721衝突｜會計師站黑衣人陣營　官指以暴易暴違法裁暴動罪成

2019年7月21日的元朗站事件，一名男會計師被指當晚曾在英龍圍外及元朗站內，連同其他黑衣人與白衣人衝突，因而被控暴動罪。會計師早前否認控罪受審，今（5日）在區域法院裁決。法官李慶年指，即使白衣人事前曾襲擊市民，但黑衣人以暴力還擊，致他們「有道理也變成沒有道理，甚至出現歪理」，終造成「以暴易暴」，亦屬違法違理，裁定被告暴動罪成。把案押後至4月10日求情及判刑，期間被告須還押。



被告何贊琦（42歲，會計師）被控於或約於2019年7月22日，在新界元朗朗和路與元朗港鐵站一帶，連同其他身份不詳的人士參與暴動。

2019年7月21日元朗站發生衝突後，仍有白衣人在元朗聚集，並持續有衝突發生。(詳看下圖)

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以暴力還擊有道理亦變成無道理

法官李慶年裁決指，不接納辯方稱當日只有白衣人暴動的說法，指當日雙方均各自懷著參與暴動的意圖，即白衣人欲「捍衛村落」，黑衣人欲為遇襲一方「抱不平」。李官又指，即使白衣人一方曾在較早時以暴力對待車廂內的市⺠ ，黑衣人一方也不應主動在元朗站非法集結 ，更走到英龍圍衝擊在村口的村⺠。李官直指：「黑衣人一方以暴力還擊，有道理也變成沒有道理，甚至出現歪理，造成以暴易暴，違理違法」。

指被告行為超越八卦

李官另批評被告的證供不可信亦不可靠，如他聲稱因「八卦」到場，但現場片段可見他的行為超越「八卦」，在衝突時走到最前線和使用暴力；另被告多次否認事件中有兩個敵對陣營，但作供時形容白衣人一方是「似黑社會」，自己一方為「無辜的市⺠」、「無端端被人打」。

當晚元朗站內曾發生激烈衝突，大批白衣人曾闖入元朗站內襲擊月台及車箱內的人。(詳看下圖)

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案發時明顯選擇了陣營

李官續指，正當朗和路上雙方的衝突越來越嚴重時，被告仍沒有離開現場，反而在選擇在前線站在黑衣人陣營，可見他案發時明顯選擇了陣營，並壯大黑衣人一方的聲勢 。此外，被告案發時在多個階段有機會離開的情況下，仍選擇與其他自願逗留的黑衣人「齊上齊落」。

拒絕接受自衛等辯解

李官拒絕接納被告案發時是自衛等的辯解，並指即使當時真的如他所說欲防止罪案發生，其所使用的武力程度也並不合適，認為被告是選擇黑衣人陣營，對抗白衣人陣營，因而裁定其罪成。

案件編號：DCCC 806/ 2022