黎智英案｜李宇軒稱不知陳梓華是否帶領勇武　曾聞以軍會幫忙訓練

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，第58天的審訊，繼續由「12港人」之一的李宇軒作供。李今(11日)在接受辯方盤問時稱，他不知同案被告陳梓華是否帶領勇武小隊，但曾聽陳提過，需要成立軍隊，並會由陳和其他勇武成員成立，又稱以色列軍隊會幫手訓練勇武小隊，但李稱不知陳當時是否認真。另外，2019年12底大埔發生開槍事件後，李曾聽到陳說：「X，做乜咁快玩槍啊。」李因而認為陳或與勇武小隊有關。



此外，李亦提到他被捕後，有人安排他乘船到台灣，當時有捷克代表到台灣訪問，原計劃是，若他能成功到台，便會上該些代表的飛機到歐洲，他再想辦法到倫敦。惟他潛台途中已於中國水域被捕。



李宇軒已作供完畢，陳梓華將於明日出庭作證。



李宇軒稱他不知同案被告陳梓華是否帶領勇武小隊，但有提陳提及小隊的事。（微博@曉辰）

曾透露其小隊涉及數件事件

李宇軒在接受辯方盤問時，承認陳曾稱其小隊涉及721白衣人事件，及邊境管制站爆炸品事件等，又指陳曾稱其小隊曾參與「搞中聯辦果次」。辯方繼而問李，陳的小隊是否也涉及2019年12月在大埔發生的開槍事件，李稱陳梓華知悉該次開槍事件後曾謂：「X，做乜咁快玩槍啊。」他認為陳的話顯示他未有批准他人過早「玩槍」，認為該事和陳的小隊有關。

2019年12月大埔發生開槍事件，李宇軒指陳梓華在這事後有提過為何這麼快玩槍。（資料圖片）

陳曾提及以軍會幫忙訓練勇武小隊

李又指，陳曾提及若需成立軍隊，將由陳和其他勇武成員成立，並指以色列軍隊會幫手訓練勇武小隊。但李補充，不知陳當時是否認真。

獲保釋後陳稱會為李作安排

李又提及他在2020年8月10日被捕，兩天後獲保釋。當時他和陳梓華通話，對方表示會替他作安排。他在保釋後使用舊電話的「鬼機」作聯絡，期間曾進行反追蹤。

李字軒等12名港人在乘船偷渡往台灣時被內地部門拘捕。（微博@曉辰）

原定到台後跟捷克代表飛機離開

其後，有人透過「鬼機」通知李稱，會安排他搭船離港。李按指示到將軍澳日出康城，在該處有車輛接送他到安全屋。2020年8月23日，李到布袋澳的碼頭，準備乘船到台灣。李獲告知有人已把其個人資料發送予台灣陸委會，他到台灣投案後會獲釋。當時有捷克代表到訪台灣，若李可趕及，會乘搭他們的飛機往捷克，李之後再以其他方法去倫敦。惟他搭船時，被內地公安拘捕。

任程式設計員近十年有400萬積蓄

此外，李早前供稱，他於登報時曾墊支300萬元積蓄。他今在庭上澄清，他當時的積蓄應有約400萬元。李亦透露，他案發時為程式設計員，從事這工作近10年。李於2018年至2019年的稅單顯示，他該年度的收入為120萬元。

案件編號：HCCC 51/2022