金庸百年誕辰｜藝團辦戲曲演出紀念　五齣折子戲演繹《笑傲江湖》

今年是已故武俠文學泰斗「金庸」查良鏞百年誕辰，除了正進行的展覽外，藝術團體「進念．二十面體」將於5月中至6月初舉行《戲曲金庸．笑傲江湖》折子戲演出，戲曲以京崑南音唱唸做打，紀念一代宗師。



「進念．二十面體」將於5月中至6月初舉行《戲曲金庸．笑傲江湖》折子戲演出。

「進念．二十面體」指出，金庸的作品多次改編成電視劇、電影、電子遊戲等多媒體作品，《戲曲金庸．笑傲江湖》透過結合傳統及現代的表演藝術形式，向這位武俠文學巨匠致敬。

該項目由幾段不同新編折子戲組合而成，並以廣東大戲中的唱唸南音為「說故事」模式，道出《笑傲江湖》的武俠故事和人物。五齣折子戲劇目為〈東方不敗〉、〈令狐沖夜奔〉、〈笑傲江湖曲〉、〈獨孤九劍〉及〈說唱笑傲江湖〉。

內容由生變旦的東方不敗、師徒正邪道路中的令狐沖與岳不群、追求自在、求真求我的令狐沖習獨孤九劍之道；令狐沖、任盈盈雙雙全身而退的〈笑傲江湖曲〉。戲曲的京崑南音唱唸做打，紀念武俠文學一代宗師金庸。

《戲曲金庸．笑傲江湖》將於5月17日至6月9日在香港文化中心劇場演出，門票於進念售票平台及城市售票網公開發售。項目由「進念．二十面體」藝術總監暨行政總裁胡恩威出任項目藝術總監、策劃，孔愛萍、柯軍、周龍任戲曲指導及顧問，陳浩峰任音樂總監、助理藝術總監。