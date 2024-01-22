詐騙｜內地青年來港升學遭電騙後輕生　父錄音籲港漂要多找人商量

去年首10個月75,670宗罪案當中，詐騙案佔45%。被騙的人除了有金錢損失，也有人連性命也失去。19歲遼寧青年去年9月來香港修讀碩士課程，來港不久收到扮內地公安詐騙電話，騙徒指他涉及跨國洗黑錢案件。青年信以為真，向家人及朋友借共200多萬元繳交騙款，最終因承受不住騙徒施壓及誤以為自己犯案而心生內疚，跳樓輕生。



白頭人送黑頭人，死者父親上周六（20日）在警方宣傳港漂防騙的活動上，透過錄音說：「我們無法相信（兒子）就這樣離世了......在真相還原過程中，我們了解到純善的孩子受到詐騙集團假冒大陸公安的恐嚇、威逼、詐騙、被脅迫」。他代表家人向在港學習生活的內地生呼籲，提醒與錢財相關聯的事情一定要跟家人、警方、校方溝通商議，同時呼籲社會各界出台實質有力的措施和手段打擊詐騙分子。



隨着擴大非本生來港讀大學比例及「高才通」計劃實行逾一年，「港漂」群體愈來愈大。警方自去年起針對涉及「港漂」被詐騙問題，籌辦「護港漂」計劃，為令防騙資訊深入民心，警方首度與小紅書網紅合作，以創新有趣方式攝製防騙宣傳影片。

中大青島博士生收冒警電話 指護照遭盜用需配合調查

來自山東青島、兩年前來香港留學，現於中文大學就讀博士課程的港漂黃瑩瑩分享，剛到香港不久便接到詐騙電話而差點「中伏」。對方自稱內地出入境警察，指她的護照被非法盜用，需要她配合辦案。她初時因護照沒有丟失，質疑被盜用是否屬實，故詢問對方警號及派出所地址並查到相關資料，而減低警戒心。對方讓她下載手機應用程式在線上處理問題，但有朋友及時勸止她而倖免受騙。

當事人：歹徒以集團式作案 易攻破港漂心理防線

她認為被詐騙的學生除了警惕性不夠，亦缺乏心理建設，「漂就是一種不太安定的心理，特別來自語言、文化、生活都有些陌生的地方。」她續指，歹徒以團體形式作案，很容易攻破港漂的心理防線，故建議築起「三面牆」，包括增強防騙意識、心理建設及有親朋好友的情感支持。

輕生內地生收「公安」電話指涉洗黑錢 要求交款解決

在活動上，警方播放一段來自一名港漂父親的錄音，他的兒子因墮入「假冒內地官員」電話騙案，而跳樓輕生，呼籲廣大市民一同防騙。

負責調查案件、沙田警區重案組高級督察何灝庭指，其子為19歲的港漂，去年9月由遼寧來香港修讀碩士課程，來港不久便收到詐騙電話，騙徒指他涉及跨國洗黑錢案件，他前前後後向家人和朋友借錢以繳交騙款，共200多萬元，最終因承受不住騙徒施壓及誤以為自己犯案而心生內疚，最終選擇跳樓輕生。

我們接到了香港警方及校方通知，孩子身故離世，我們無法相信全國十佳少年英才的傑出代表、國家重點培養的頂尖科學家精英少年、同學口中陽光開朗的大男孩，就這樣離世了，強忍錐心之痛，我們家人來到香港，配合警方和校方還原事件真相。 被騙19歲遼寧青年的父親錄音

在真相還原過程中，我們了解到純善的孩子受到詐騙集團假冒大陸公安的恐嚇、威逼、詐騙、被脅迫，多次向詐騙分子的銀行賬號轉款數百萬元，最後導致威逼，墜樓致死，無情地奪去了生命。 在痛徹心扉之餘，我們家人向在港學習生活的同學們發出呼籲，與錢財相關聯的事情一定要跟家人、警方、校方溝通商議，同時呼籲社會各界出台實質有力的措施和手段，保障來港學習生活的同學不被詐騙分子傷害，希望此案件能喚起社會各界對學生的保護和關愛。 被騙19歲遼寧青年的父親錄音

何灝庭觀察到，港漂受害人比較服從權威，不熟悉香港執法部門的運作之餘，亦普遍不認知「國內公安不會跨境執法」的事實，因此當有假扮公安或香港警務人員的騙徒向他們訛稱其涉嫌洗黑錢亦其他違法行為， 需要提交個人資料、銀行戶口資料或保證金以便調查時，便容易誤信騙徒。 他亦指，有受騙學生不太願意告知或詢問身在遠方的家人，免得家人擔心，因此承受著龐大的壓力。

保安局數字顯示，去年首十個月整整體罪案有75,670宗，按年升33%，上升原因仍是詐騙案持續高企；期內詐騙案有33,923宗，按年升52.1%，佔整體罪案約45%，涉及金額約72億元。相對於疫情及2019年反修例風波前佔整體罪案只有15.4%，詐騙案大幅飆升。