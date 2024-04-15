長洲太平清醮｜包山師傅拍硬檔接手紮中型包山　比去年高一倍

長洲太平清醮將於5月15日舉辦，不少人都會特意到訪長洲觀看搶包山比賽，亦會與巨型包山打卡。去年巨型包山因為一直承辦的包山世家，以人手及場地問題婉拒承辦，大會改以三幅巨型包山掛畫及三座10英呎高的小包山代替，今年將改以三座比去年為高的22、23英呎「中型包山」取代，並會搭台將包山升高。



長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，今次找到有二三十年經驗的包山師傅李官福「拍硬檔」接手包山工作，他希望未來有機會「復常」，「睇吓邊一年可以將包山做返以往咁大」。



接手今次包山工作的師傅李官福表示，確實有很大壓力，他也為翁志明感不公，「出錢出力，仲要有咁嘅後果」，因此決定幫忙。



長洲太平清醮值理會2023年5月21日發文，指未能用包製作標誌之一的三座大包山。(長洲太平清醮值理會facebook圖片)

去年巨型包山掛畫「好心做壞事」 今年不再掛

去年三座10英呎的小包山，在今年將變成三座22、23呎的「中型包山」。長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，包山的外觀先賣個關子，目前準備工作進度良好，預計會在農曆四月初一（5月8日）將三座包山搬出北帝廟外，又指今年會搭台將包山升高。

他形容去年掛出三幅巨型包山掛畫是「好心做壞事」，本身原意是用作回憶，讓大家知道「以前包山有咁高」，「（但是）個個都話冇包，淨係得掛畫，其實我哋有包喺到。」聲音未如想像中好，故今年不會再掛。

找包山師傅連環碰壁 翁志明：包山世家最終以無人手未能簽約

翁志明嘆尋包山師傅非常困難，工作困難仍願意處理包山工作的他就表示，是因為情意結，及「身為長洲人有感情。」

他提到，曾有搭棚理事長向他表示包山工作容易，想找其幫忙時，「畀晒信邀請佢同我哋做都冇（幫忙）。」以往一直承接包山的陳家亦曾開價21萬元接手今年包山，值理會當時亦接受開價，惟約在一個月前在打算簽約一刻，陳家則以無人手、身體不適為由，未能成功簽約。

翁志明說：「好彩佢提早話畀我哋，有準備，如果唔係又係死。」故此他找來有二三十年架設包山經驗的師傅李官福「拍硬檔」接手包山工作，指他願意「做好咗先同我計數」。

被問到疫情至今巨型包山未有再現，巿民想再見到是否有一定難度，他就表示時代變遷，包山如何演變「好難講」，會否有機會搭更高、或回到以前巨山，他坦言「最緊要都係有人幫手。」

工作困難仍願意處理包山工作的翁志明表示，是因為情意結，及「身為長洲人有感情。」（鄭子峰攝）

首紮23呎包山壓力大 李師傅：太太原先不贊成

接手今次包山工作的師傅李官福在過去二三十年都有為長洲紮過包山，在北社街的36座包山都是他所紮。他表示，翁志明早已多次聯絡他，希望他能夠幫忙，惟當初他仍然未敢答應，擔心若本身一直有做包山工作的組織回心轉意，自己接手就不太好，故當確認無人願意接手時，他才答應幫忙。

他表示，本身計劃是紮15英呎高的包山，最終改為22、23英呎，「我話嘗試吓，因為我未紮過咁大嘅包山。」

李師傅坦言，今次接手工作壓力很大，但自己仍希望能夠幫手，認為「（翁志明）出錢出力，仲要有咁嘅後果，我覺得好唔公平」，「佢對我好好，對我有信心」。他又提到，本身紮包山要用竹紮，但因自己未有接觸過紮竹，故今次會轉為使用不鏽鋼圈。

他本身有眼睛及腳問題，妻子並不贊成他接手，加上工作頗為困難，仍願意接手的他除了因為對太平清醮的情意結，亦因為兩人之間的情感，「我做人嘅宗旨，你對我好，我同你瓹坑渠窿都得；對我唔好，就同你對着幹。」他表示與翁志明兩人由小玩到大，關係很好。

他也提到，找材料、訂材料、設計等都有兩位朋友義無反顧幫忙，妻子最終也一同幫忙。

對於未來是否有機會搭高包山，李官福就未敢承諾，又指很多人「個個司馬相如咁，識彈唔識做。」而翁志明則說：「一個人做哂，又要搵呢樣搵嗰樣，好難㗎大佬！」

▼2023年5月21日 長洲太平清醮前一周▼



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巨型包山兩年未能再現 翁志明冀未來可「復常」

巨型包山兩年未能再現眼前，李官福表示作為長洲代表之一當然可惜，年年都有人慕名而來，希望來年會有人幫忙，自己如果身體沒有不適，亦希望能夠參與其中。

他提到較少年輕人會願意參與包山工作，皆因年輕人都會出長洲工作，需要特意請假回來，「依家電腦咁發達，個個掛住睇電腦啦，邊度會同你𠝹手𠝹腳？」

翁志明也表示，有不少長洲居民都會覺得可惜，不過他說：「睇吓邊一年、或者遲多兩年可以將包山做返以往咁大。」期望李師傅願幫忙的情況下，思考未來如何互相合作、擴大包山的模式，慢慢解決支撐包山的問題。

巡遊團體或會避開敏感話題

往年太平清醮巡遊飄色皆有主題會諷刺時弊，而對於今年有何主題，翁志明表示每個團體有各有不同，未清楚他們有何決定。被問到會否因國安法及23條立法向街坊會作出提醒，他就表示「佢哋自己都會做到」，他也會稍作提醒。李官福就向記者表示，以他所知，團體今年應該會避開敏感話題。