通訊局向無綫發警告　涉《東張西望》不公報道損動物醫療中心聲譽

通訊事務局向無綫電視發出警告，指翡翠台播放節目《東張西望》，2022年10月30日一則內容違反《電視節目守則》多項規定。該內容為一則真實題材節目，指有狗主投訴帶愛犬到動物醫療中心做手術後，愛犬搶救無效事件，並指獸醫專業失當。



通訊局認為，節目報道手法及言論確實誤導觀眾以為中心收費普遍昂貴、節目並無給予中心機會作進一步回應或澄清，無特別小心處理會影響中心或該獸醫的聲譽內容等，故向無綫發警告敦促其嚴格遵守守則。



通訊事務局向無綫電視發出警告，指翡翠台播放節目《東張西望》，2022年10月30日一則內容違反《電視節目守則》多項規定。（資料圖片）

涉2022年一宗醫治犬隻失救投訴

通訊局表示，接獲一宗有關《東張西望》2022年10月30日播出內容投訴，內容指其中一個環節就一家動物醫療中心作出多項失實、誤導具誹謗成分的指稱，嚴重損害中心聲譽，以及在播放節目前，中心並無任何機會就涉事內容作出回應。

通訊局按既定程序審視投訴個案細節及無綫提交陳述，指涉事環節講述一名寵物主人不滿一名獸醫及該中心提供的服務，不少言論反映受訪者批評獸醫專當表現及中心提供服務，包括對其寵物犬的診斷、手術風險等，以及不滿獸醫對醫療程序解釋而表達的個人意見及批評等。

批節目顯示被投訴中心外觀

該局指，熒幕上顯示了節目組與該中心的溝通電郵，但當中部分內容以特別效果加以遮蓋；整個環節中有多個鏡頭顯示一家動物醫療中心的外觀，雖然店面上的部分名稱或標識以電腦效果作模糊化處理，但有部份鏡頭可看到該中心外的路牌。

東張西望2022年10月30日報道一則狗主投訴。 (節目截圖)

通訊局強調，電視持牌人有責任避免在真實題材節目中對個別人士或團體不公平，尤其不可使用謬誤資料或歪曲事實，亦不應錯誤引導觀眾，以致對節目提及的人士或團體不公平。倘節目會影響個人士或公司等聲譽，必須特別小心處理，並盡量公正和準確報道所有重要事實，更要提供機會予受批評一方及時作出回應。

節目沒讓受批評一方作回應

在今次事件中，通訊局認為《東張西望》大部份內容主要反映受訪者的不滿，局方雖然難就資料真確性下定論，但節目有言論確實會誤導觀眾以為該中心的醫療服務普遍收費高昂，對該中心構成不公；節目也未有小心處理內容，致不少觀眾可憑材料推斷是哪間中心。

除此之外，節目有不少可被合理視為帶有損害獸醫或中心的言論致其聲譽受損，無綫雖指已給予機會讓中心解釋，並指雙方通訊內容已在熒幕上顯示；但根據資料，中心在播放節目前根本未清楚播放內容對其的具體批評，儘管中心曾向無綫表達關注，但未獲任何機會作進一步回應或澄清。

通訊局向無綫發出警告。

通訊局裁定無綫違反了《電視節目守則》第 9 章第 9、15及16段規定，故投訴成立，決定向無綫發出警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

翻查資料，2022年10月30日，《東張西望》報道一則狗主帶愛犬到一間「本地有名」的獸醫診所治療，檢查過後醫生建議犬隻留院觀察，留院檢查10日後，醫生判斷夢夢患有膽囊阻塞需要進行切除手術，狗主向獸醫查詢手術的風險被告之成功率達八、九成，但其愛犬最終在術後搶救無效，狗主批評獸醫專業失德。