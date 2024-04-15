黎智英案｜陳梓華指Mark Simon脾氣差　對李宇軒評價高但也有不滿

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（15日）踏入第60天，法律助理陳梓華繼續作供，並提到他與李宇軒及黎智英助手Mark Simon之間的事。他提到首次眾籌登報時，已向Mark Simon提及李宇軒，但他指Mark Simon脾氣較「暴躁」，不太喜歡李每次都在最後一刻才提出請求，然而Mark對李的評價仍是很高。



另外，陳指李宇軒曾形容登報有如「放煙花」，做過兩次後，再做下去就無意思，提議做國際遊說。但當時群組內意見分歧，李後來退出群組，以讓組員明白再無人墊支，李又問陳會否「撐」他，陳稱他後來有退出群組，不過陳稍後又「靜雞雞」再加入群組。



陳梓華提到他簡中要聽Mark Simon發牢騷。(資料圖片)

李自稱為在日經留廣告欄曾作土下座

陳梓華談及G20和攬炒團隊於2019年8月發起第三次眾籌登報，當時Mark Simon曾經墊支，包括西班牙《世界報》。當時團隊亦希望能取得8月19日《日經》的廣告欄，但Mark Simon的錢仍未匯至日本，他指李宇軒聲稱有到《日經》的寫字樓作「土下座」又作出哀求，請對方在支票未兌現的情況下預留廣告欄，但未成事，李最後自行付款，《日經》同意收到Mark Simon的錢後，會把登報費退還給李。

李指登報猶如放煙花

陳又指，他們在第三次眾籌計劃共籌得近1,400萬，扣除登報費後尚餘約700至800萬。該次眾籌後，陳與李曾商討應否繼續登報，他指李形容登報猶如「放煙花」，「頭一次係好好睇好犀利，第二次都仲OK，但再做落去就無意思喇。」又問他應否做更多國際遊說工作。

陳梓華指李宇軒曾聲稱為求《日經》預留廣告欄， 曾作出「土下座」但都未有成功。(資料圖片)

李退組想成員知不會再有人墊支

陳指當時登報團隊內部亦有分歧，陳認為攬炒團隊成員想借助G20團隊的登報能力，但不確定如何運用眾籌餘款，代表攬炒團隊的李宇軒則覺得不應繼續登報，及後決定退出眾籌團隊群組。陳憶述當時李退出群組，是想讓成員知道他們不會再有「backer（墊支的人）」。李更曾問陳會否「撐」他，陳稱他也一度退出群組，但他之後「靜靜雞入番個group」。

留在群組的人日後成了重光團隊

陳續指，團隊後來決定不再登報，堅持登報的成員便退出群組，剩下的成員便成了日後的「SWHK（重光團隊）」，由李、劉祖迪、「Maddison」、「Shirley Ho」及「Always」等人組成的委員會管理。第三次眾籌所得的餘款，被用作成立信託基金，由該委員會管理。

陳梓華指Mark Simon脾氣比較暴躁，對李宇軒常在最後一刻才提出要求，都會表示不滿。(資料圖片)

指Mark Simon不滿時都會發下牢騷

陳又提到，Mark Simon曾提議他和李在美國國會山租用辦公室，用以舉辦反修例運動的展覽及設遊說中心，Mark又說：「give a taste of Hong Kong.」陳稱他有把話轉述給李知，李回應說：「一早有人講過。」主控問Mark Simon是否認識李，陳稱他自首次眾籌時已向Mark Simon提及李，又笑言：「因為Mark Simon脾氣都⋯比較grumpy(暴躁)，其實每一次李宇軒last minute咁要求幫手嘅時候，Mark Simon都好唔鍾意，然後我都會聽下佢發下牢騷。」但Mark Simon對李的能力評價仍是很高。

在港台擺文宣街站獲補償14萬

及至2019年8至10月，陳曾在香港各區及台灣擺文宣街站，並曾為此墊支了約14萬，後獲Mark Simon補償。陳的月結單顯示，他於2019年10月11日有一筆金額為14.41萬的支票進帳，控方展示相關支票，收款人為「Chan Tsz Wah」，持票人則為「Lai Chee Ying」，金額為14.41萬。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022