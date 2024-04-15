黎智英案｜黎指勇武派令「畫面唔靚」　著陳梓華傳話叫領袖克制

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（15日）踏入第60天，法律助理陳梓華繼續作供，透過他於2019年7月在民主黨創黨主席李柱銘邀請下，首次與黎智英在上環一間餐廳會面。黎見面時稱已大概調查過其背景，又以保安為由要求他入座前交出手機，又稱勇武派「令到個畫面唔靚」，這樣會失去國際支持，並提出「淨化計劃」，著陳聯絡勇武派領袖令他們「克制」，又說可利用其傳媒力量完成年輕人做不到的事。當日飯局李柱銘亦有在場，被問到李柱銘在席上有否說什麼？陳稱：「有，（佢話）試下啲刺身。」



陳梓華作供時提及他與黎智英在2019年首次見面的經過。(資料圖片)

為處理照片版權聯絡Mark Simon

陳梓華早前指TG群組「G20公開群組」於2019年6月發起全球登報計劃，黎智英曾墊支150萬，他今補充說李宇軒事後曾將還款存入台灣公司「Chartwell」的戶口。

同年7月，以「攬炒巴」劉祖迪為首的攬炒團隊發起第二次眾籌登報，主題為港府修訂《逃犯條例》違反《中英聯合聲明》。李有份參與是次眾籌，並曾嘗試說服陳加入，但陳拒絕。後來李曾就《蘋果日報》一張照片的版權找陳協助，陳為此聯絡Mark Simon，獲回覆稱早已處理這件事。

陳梓華憶述與黎智英首次見面時，黎曾指勇武派的暴力行為令「畫面唔靚」。（資料圖片/李澤彤攝）

認為黎指街頭暴力或會失美國支持

同一月份，陳在李柱銘邀請下，在上環某餐廳與黎智英首次見面。陳憶述當時他進入餐廳包廂之前，黎曾以保安為由要求他將手機交出，並稱已大概調查過其背景。黎又要求陳嘗試聯絡勇武派領袖，並說：「因為呢啲勇武派令到個畫面唔靚。」黎指這樣會失去國際支持，尤其美國。陳理解黎意思是指勇武派在街頭縱火、破壞公共設施等暴力行為，導致「畫面唔靚」。

提出淨化計劃著勇武派領袖克制

黎續提出「淨化計劃」，著陳聯絡勇武派領袖令他們「克制」，並稱：「年青人做唔到嘅嘢，利用佢傳媒嘅力量就可以做到。」陳在庭上解釋指，黎相信勇武派有「大台」，故要求陳聯絡，陳雖嘗試接觸勇武派，但不知道如何確認他們的身份，及後與黎坦白自己聯絡不上。

被問到該次飯局，同場的李柱銘有否說些什麼？陳說：「有，（佢話）試下啲刺身。」

陳梓華指該次會面李柱銘也有出席，但他只說了一句：「試下啲刺身。」(資料圖片)

Mark Simon表示願意贊助報紙展

陳又提到，Mark Simon於2019年7月尾聯絡他，稱他與黎有意在多個地方舉辦報紙展，著陳找尋G20登報的20份報紙。當時陳正在香港籌辦一個有關反修例的報紙展，Mark Simon表示願意贊助。陳最終為報紙展墊支近3萬，後獲Mark Simon補償。

指李宇軒是少數可橫跨G20及攬炒團隊的人

2019年8月，G20團隊及攬炒團隊聯成發起第三次眾籌登報，要求國際社會關注警暴情況及停止向香港警隊出售武器。陳指該次眾籌團隊成員包括李宇軒及劉祖迪，李為兩個團隊的領袖，主要負責財政，亦是「少數可以橫跨兩個團隊嘅人」，兩個團隊的骨幹成員，便是後來重光團隊(SWHK)的骨幹成員。

陳梓華又提及李宇軒，指李是小數同時為G20及攬炒團隊的成員。(影片截圖)

Mark曾指未收到150萬還款

陳憶述當時他不在港，但收到李的來電，指眾籌平台因實名認證等程序問題，未能即時提供眾籌款項，故請陳協助提供一個銀行戶口，美國戶口為佳，解釋稱因不想資金「流返香港」，故沒使用其個人戶口。陳理解李想找Mark Simon提供協助，遂協助聯絡。Mark Simon指最初稱第一次眾籌墊支的150萬仍未還款，及後得知該150萬已還至「Chartwell」，便同意提供戶口及墊支。

信託基金話事人包括李宇軒及Shirley Ho

庭上顯示陳與眾籌平台「GoFundMe」職員的電郵來往，顯示陳曾提供Mark Simon的銀行戶口資料。陳解釋稱第三次眾籌資金透過Mark Simon的戶口收款，原以為李之後會安排人收回該筆資金，後來才知道他們成立了信託基金營運重光團隊，該信託基金「話事人」包括李宇軒及「Shirley Ho」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022