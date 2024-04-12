黎智英案｜陳梓華為登報原想向黎借300萬　獲回覆指黎願墊支500萬

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（11日）踏入第59天，「從犯證人」陳梓華首度出庭作供，他稱2019年6月從TG群組得知有全球登報計劃，但遇上資金問題，組內有人建議找黎智英，並有人供出李柱銘的電話，陳聯絡李後，李又叫他找黎的助手Mark Simon。陳稱他原先只向Mark稱需要300萬過渡性貸款，Mark回覆時稱黎可墊支500萬，又稱陳非第一個找他們，他見陳表達清析，故願意協助，又指其計劃符合黎的主張，並指黎對這類文宣活動，可提供「all kinds of help(任何協助)」。陳得悉後即告知群組處理眾籌的負責人「RIP」，後來才知該人是李宇軒。



陳曾修讀法律學士及中國法學

陳梓華頭髮較短，中等身材，戴幼框眼鏡，他今身穿白色襯衫及深灰色西裝出庭作供，語速較慢。他在庭上確認，曾修讀法律學士及中國法法學碩士學位，案發時為律師樓法律助理。他於2020年10月涉嫌協助罪犯被捕，後獲保釋，翌年2月因本案再次被捕及起訴，同年7月認罪。

成員「RIP」稱無法取得眾籌資金

陳稱他於2019年6月，在TG公開群組「G20公開群組」中，透過一個名為「RIP」的成員得知，他們需要一筆資金用作全球登報計劃，希望藉G20峰會登報，喚起國際關注香港反修例運動的情況，當時眾籌資金已達標，但他們無法拿到資金，又想不到有何途徑處理資金問題。

群組內另一用戶提供李柱銘電話

陳指當時群組內一個名為「Uncle Walkie」的用戶，提議找黎智英或其朋友解決資金問題，後再有人提議可聯絡與黎關係友好的李柱銘，並發出李的電話號碼。陳便透過該電話號碼聯絡到李，並向他解釋當時有人發起登報計劃，旨在表達港人訴求，雖然眾籌已達標，惟因眾籌平台「hold住咗筆錢」，故想向黎借取300萬「過渡性貸款」。

Mark Simon指其計劃符合黎的政治主張

李柱銘之後回電說黎不在香港，著陳可以聯絡黎的助手Mark Simon。陳透過李提供的電話聯絡Mark Simon，引述當時Mark Simon說：「我(陳)唔係第一個聯絡佢哋，但係因為我表達得比較清晰，所以佢願意同我去合作。而呢個計劃好符合佢哋嘅政治主張，佢哋都希望可以透過呢次活動，可以令到政府回應市民嘅訴求。」

Mark Simon指Jimmy願支持這類文宣活動

Mark Simon表示會與「老細」聯絡，不久後回電指黎願意墊支，預算為500萬，但要償還貸款，而貸款要由黎方直接向報章付款；並提到「Jimmy會願意提供all kinds of help去支持呢類型嘅文宣活動。」若他們要在《蘋果日報》登報可「先登報，後付款」。

李宇軒。(影片截圖)

「RIP」起初不信黎肯墊支

陳與Mark Simon通話後，聯絡「RIP」說：「蘋果黎智英嗰邊願意墊支500萬。」「RIP」起初不信此事，陳再說：「好確定做到呢件事」，又稱倘若對方日後在文宣活動或國際線上需要幫忙，他可再次聯絡黎或Mark Simon。「RIP」當時「好興奮，話要搞咗啲報紙先。」

後來才知「RIP」是李宇軒

被問到為何會選擇聯絡「RIP」，陳解釋指當時「RIP」在G20群組內有權限將訊息置頂，相信對方就是群主管理員，加上他早前聯絡「RIP」討論資金問題，認為「RIP」負責管理財政，後知他是李宇軒。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022