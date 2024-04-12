黎智英案｜陳梓華憶被問未來計劃　Mark Simon稱可協助當「獎勵」

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第59天，陳梓華今早(12日)供稱，他為G20登報計劃尋求協助時，Mark Simon曾回覆指黎智英願墊支500萬元。陳下午作供指，黎在該次登報最終只墊支150萬，同案被告李宇軒則用自己錢墊支400萬元。陳後來問李為何要這樣做，李說：為咗香港。



陳又稱，該次計劃後他與Mark Simon見面，Mark指黎非常滿意登報的效果，並指若團隊願意繼續發展，他們會願意協助。Mark又問陳將來有可打算，陳表示有意做生意，但在港開設離岸公司較難，Mark稱可提供協助，並指陳可「當係一個獎勵畀自己」，但沒有說明詳情。



陳梓華稱雖曾獲回覆指黎智英願在登報計劃墊支500萬，黎最終只是墊支150萬。（資料圖片）

黎最終墊支150萬

陳梓華稱，在2019年6月G20峰會的登報計劃中，黎智英最終同意墊支150萬，且沒向他們收取利息或保證金。陳在同月25至28日曾協助處理發票和收據，李宇軒會將發票傳給他，他從Mark Simon那方收到收據，亦會轉發給李作紀錄。庭上展示，部份收據由「Lais Hotel」及「Dico」付款。

李宇軒稱自費墊支登報是為咗香港

陳又指，李曾發過《衛報》、《華盛頓郵報》、兩間法國報章及一間意大利報章的發票給他；其他報章的登報費，李用自己錢支付。陳又提到，他首次與李見面時，曾問李為何要自掏腰包墊支400萬，李說：「為咗香港都一定要咁做，就算按咗層樓都會咁做。」

陳梓華稱Mark Simon曾表示他與黎均滿意登報計劃的效果，又稱若其團隊願繼續發展，他們願意提供經濟及人脈等協助。(資料圖片)

若符合政治理念可提供經濟等協助

登報計劃後，陳於2019年7月與Mark Simon在中環文華酒店見面，當時Mark Simon自稱是黎的助手，負責執行其老闆的指示。Mark Simon首先「大讚」G20登報計劃，指他與黎均非常滿意計劃效果，又稱日後文宣可延續計劃的影響力，如開設展覽，這亦符合他們的政治理念。若然G20團隊願繼續發展，他們願意提供經濟、人脈及傳媒方面的協助。

Mark Simon問陳未來的計劃

陳指Mark Simon沒有定義他與黎的政治理念為何，但多次使用「民主」一詞，並將一個信封交給陳，內含G20登報發票、收據，以及三個供還款的銀行戶口資料。他又問陳未來有何計劃，陳稱喜歡做生意，但在港開離岸公司銀行戶口有困難。Mark Simon說：「應該唔難，其實我可以幫到你，你當係一個獎勵畀自己。」但他未有說明該「獎勵」是甚麼。

陳梓華稱曾問李宇軒為何要自掏腰包墊支400萬登報，李稱為咗香港。(資料圖片)

簽本票由兩網友當見證人

與此同時，陳亦追問李是否已收到眾籌的錢，但李無應機，後來G20群組有人提議李簽署「本票」(promissory note)。陳認為要李簽「本票」是負責任的做法，其後由他代表Mark Simon與李簽訂「本票」，當時另有兩名網友在場當見證人。

Mark Simon指收還款戶口屬其老闆

陳之後將Mark Simon的信封交給李，李問他應把還款轉給三個戶口的那一個。陳當晚聯絡Mark Simon並稱李願意承擔債務，不會拖數，但他不知道如何還款。Mark Simon可在三個戶口中隨便選一個，因三個戶口都屬於他的老闆，但最好一次過還款。陳向李轉述後，李數天後便稱已還款。

「攬炒巴」劉祖廸想眾籌登報呼籲英國政府履行《中英聯合聲明》的責任。（fb專頁截圖）

信李能力著他協助攬炒巴

陳又稱，該次眾籌計劃後，以「攬炒巴」劉祖迪為首的「攬炒團隊」計劃就另一次登報眾籌，呼籲英國政府按照《中英聯合聲明》履行道德責任。由於陳在「攬炒團隊」中只認識李，李曾提及「攬炒團隊」需要協助，陳相信李已有足夠能力，便叫李去做。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022