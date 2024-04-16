消委會揭安老院收費差距大　營運者稱服務質素有不同：市民可選擇

消委會調查了46間私營安老院，發現院舍基本月費可相差逾12 倍。安老及殘疾服務聯會主席李伯英今（16日）表示相關報告容易令人誤會，解釋收費不同與提服務、設施不同有關，形容是「（住）醫院同私家醫院嘅分別」，又指價格不同可以給市民選擇。



人手方面，李伯英表示現時經營者均不想「做死啲同事」 ，故基本上不會用最低人手照顧老人家，以其院舍為例，人手比例平均約為1:20，「1:40基本無可能，做死啲同事。」他續指，院舍人手需求一直大，即使有輸入外勞計劃，亦未能填補空缺。



安老及殘疾服務聯會稱收費有差異，與各院舍提供不同服務與設施有關。（資料圖片/羅君豪攝）

消委會發表新一份《選擇》月刊，再就私營安老院服務及收費調查。消費者委員會總幹事黃鳳嫺今在港台節目《千禧年代》中表示，由於區域及院舍裝修設施不同，基本月費差距逾12倍，由6,000元至82,000元不等。此外，安老院舍收取的雜費亦不少，主要與醫療相關，包括陪診、電費及日用品等，「夏天有冷氣費，冬天有暖氣費。」她又指，有院舍會按每件使用的電器收錢，如收取電視費、氣墊床費用。

李伯英在同一節目表示，相關報告容易令人誤會，指收費不同料與提供的服務、設施不同有關，形容是「（住）醫院同私家醫院嘅分別。」他續指，料一些收取昂貴費用的院舍，人均空間面積會較大及有專門的護士及物理治療師，「唔係迫你用㗎嘛，你係有個選擇嘅。」

安老及殘疾服務聯會主席李伯英。（資料圖片/鍾偉德攝）

消委會調查指，院舍照顧員與院友的比例非常參差，由1比3至1比35不等，照顧人手比例較緊張。李伯英表示，現時《安老院規例》規定非繁忙時間人手比例為1:40，繁忙時間則為1:20，但一般經營者均不想「做死啲同事」 ，故基本上不會用最低人手去照顧老人家。他解釋，隨著不少的在家安老措施落實，不少人到住院舍的時候情況已很差，故以自己院舍為例，人手比例平均約為1:20，「1:40基本無可能，做死啲同事。」他續指，院舍人手需求一直很大，即使早前有外勞計劃，亦未能填補空缺，「基本上無人入行。」