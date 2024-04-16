消委會指雜貨市場變化大　難料港人北上消費　對本地貨品價格影響

消委會早前調查本港3間大型連鎖超市，比較他們在2022年及2023年的價格差異。調查發現，其中朱古力及糖果、餅乾及雞蛋類貨品，平均錄得雙位數字升幅，糧食方面則錄得下跌。



消費者委員會總幹事黃鳳嫺表示，料相關情況因疫後消費模式及國際因素影響而改變，如雞蛋類加價料與全球禽流感有關，而糧食類別價跌因多了人外出吃飯。至於近年掀起的北上消費熱潮，她表示，消委會會密切關注情況，惟近年雜貨市場變化大，難料北上消費會致本地商戶減價促銷，或是加價保持利潤。



近年不少港人都喜歡北上消費。（資料圖片／黃浩謙攝）

消委會指雞蛋加價與禽流感有關

消費者委員會總幹事黃鳳嫺今在港台節目《千禧年代》表示，相信相關價格差異因疫後消費模式及國際因素影響。在加價的類別方面，她指出，雞蛋類加價料與全球禽流感有關；而朱古力則因生產國出現了極端天氣厄爾尼諾影響，令到生產量大減；而嬰兒用品方面則估計與2023年生育率上升有關。她又提到，因疫後多了人外出吃飯，加上不會再儲糧，令糧食類別錄得下跌。

黃鳳嫺指，近年雜貨市場變化大。（資料圖片）

近年不少港人都喜歡北上消費，她表示，消委會會密切關注情況，惟近年雜貨市場變化大，如開了不少專賣某種貨品的專門店等，故難料北上消費會致本地商戶減價促銷，抑或加價保持利潤。