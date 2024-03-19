愛協指今年領養不如預期　選唐狗少三成　新青衣大樓將有公眾教育

愛護動物協會位於青衣的賽馬會百周年大樓上周開幕，雖然今年初棄養情況比去年改善，然而該會動物福利（營運） 副總監連俊雄提到，今年領養情況不如預期，而即使現時推廣領養唐狗，但仍明顯下跌三成；唐狗於兩三個月大時易於領養，但當其再長大後，領養就會出現困難。



每逢兔年不少人會應節買兔仔養。愛協在去年年尾收到較多棄兔查詢，今年有待觀察會否出現棄養潮。



愛協副執行總監何翔蕾（左）與及動物福利（營運） 副總監連俊雄（右），二人目前所養的唐狗與金毛尋回犬都曾被棄養。（郭梓謙攝）

經濟、移民潮增棄養個案 爬蟲類都失主人

據愛協提供的數字，2023年1月至2024年1月，一共有1,885隻寵物被棄養。針對整體寵物棄養情況，連俊雄表示，一年前因為經濟、移民潮等問題，不少主人因未能帶動寵物離港，最終決定棄養。

連俊雄續指，有小動物、甚至爬蟲類被棄養，但整體以貓狗為主，當中尤以年長為甚。不過感覺今年情況有所下跌，他推算在香港開關後，帶同寵物移民不論費用抑或安排上，都更易處理；惟他不諱言，通關後，愛協同時發現了更多懷疑是內地繁殖場流入本港的遺棄寵物。

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愈聰明犬種意味日常或有較多動作、甚至吠叫

連俊雄表示，不少人棄養寵物，是因購買時沒有想清楚寵物習性、以至未來，只因「呢期興咩狗」就到寵物店購買。他續舉例說，幾年前掀起一股貴婦狗熱潮，因為看中其精靈聰明，卻不明白愈聰明的犬種，即意味日常或有較多動作、甚至吠叫，若然沒有足夠空間，就會啃咬傢私、甚至騷擾到鄰居。

另一例子則是雪橇犬（又稱哈士奇，Husky）、狼狗這類大型犬，除了要控制家居氣溫，這類犬種年老後也常有盤骨問題；甚至如北京狗、臘腸狗等，都因為短腳而會出現脊骨問題。他指但凡牽涉醫療費用都所費不菲，「可能講緊幾萬到十幾萬不等」，故呼籲不論打算飼養何種動物，都要想清楚其生活模式。

兔年興養兔 但到年底不少主人查詢棄兔

至於每逢兔年，不少人會應節買兔仔養。愛協呼籲市民慎重考慮，是否有能力將其照顧到老，該會在去年年尾收到較多棄兔查詢，今年有待觀察會否出現棄養潮。

不過即使中心日後開放動物醫院，惟連俊雄表示，即使服務收費的確較市面相宜，但希望醫院能夠真正幫助有需要的主人或流浪動物。

雖然今年初棄養情況比去年改善，然而連俊雄亦提到，今年領養情況不如預期，而即使現時推廣領養唐狗，但仍明顯下跌三成。他指出，唐狗於兩三個月大時易於領養，但當其再長大後，領養就會出現困難；加上多人旅遊、以至居住因素不合等，都會令領養數字下跌。

領養手續麻煩如「查家宅」有因：領養係一世一生

另一邊廂，雖然社會一直提出「領養代替購買」，但坊間不時有聲音指領養手續麻煩、常遭義工「查家宅」，索性直接購買了事。連俊雄表示明白義工心態，「因為領養同購物係兩樣嘢，領養係一世一生。」他說：「（義工）咁辛苦救隻動物返嚟，唔可能你打個電話就畀你拎走」，故即使如愛協般手續較簡單，但仍要符合基本條件；如領養人本身住宅環境難以照顧寵物，最終只能養一年半載，人可能沒有所謂，但為寵物再找新家卻十分困難。

連俊雄又表示，某啲時間愛協也如同坊間其他規模較小的動物收容組織，面臨場地飽和與資源問題；若太多動物囤積，對其生活空間並不理想，更甚是有團體可能會因此出現經濟、資源不足而倒閉，甚至發生意外時無法處理，因此要與不同團體合作，為棄養或流浪動物絕育，減少收容過多動物的問題，但並不等於要放棄拯救動物。

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06年已有計劃興建中心 落實後卻遇疫情推遲啟用

愛協副執行總監何翔蕾說，愛協自2006年已開始物色土地興建大型中心，而早兩年面對疫情，更打亂了原本落成後的計劃，直至今年方正式落成。她圊示，今次中心選址青衣，除了因為地點上可方便愛協救援團隊前往各區外，中心亦為葵青區提供一所動物醫院，可以做到拯救動物的同時，也可進行包括絕育在內的各種手術；而地方足夠下，也能提供不同服務，與坊間其他動物保育機構合作，包括動物訓練、醫療服務以至教育公眾之用。

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何翔蕾特別提到，在教育上會以學校為主，透過中心內的沉浸式教室與課程，讓幼稚園、小學生可以實際接觸小動物，大學生則可安排實習，或其他多媒體項目合作，嘗試以青少年角度講解動物福利，向下一代宣傳保育動物的意識。

中心未來亦打算舉辦不同社區導賞團、擴張現有工作坊，吸引社會不同人士在周末到中心，教導公眾一切關於領養、照顧動物等，以滲透不同社區作教育工作。