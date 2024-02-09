12港人喬映瑜製爆炸品等罪囚61月　指判刑太重提出上訴

「12 港人」中唯一女被告喬映瑜，在內地服畢刑期並遣返回港後，承認管有和製造爆炸品、妨礙司法公正共3罪，她早前認罪後被區域法院法官陳廣池判囚5年1個月。她不服判刑，昨（9日）提出上訴。據司法機關顯示，案件尚無聆訊排期。



上訴人喬映瑜（36 歲）承認管有和製造爆炸品，以及妨礙司法公正共3罪，指她於 2020 年 1 月 14 日，在旺角通菜街利民大廈某單位，和黃棨騫明知而管有、保管或控制俗稱喉管炸彈的爆炸品，以及製造充注爆燃性炸藥的網球。

12港人中唯一女被告喬映瑜，早前承認製爆炸品等罪，被判囚61個月。（梁鵬威攝）

求情曾稱被捕後已重新認識自己

喬認罪後在其求情信稱，她在內地和香港服刑時，兩地警方的循循善誘，使她有機會反省，了解其行為對社會造成極大影響。又指2019社會氣氛令她激進並另變成另一個人，被捕後才重新認識自己，及了解她是何等熱愛和平的香港。她又透露被捕後在獄中過第一個除夕時，中聯辦及國務院委有派人前來探訪，令她理解國家還是關心香港的年輕人，使她也渴望中國能成為她引以為傲的祖國。

官曾稱對其他被告潛逃囚10個月感詑異

法官陳廣池曾表示，本案涉跨境潛逃，其他同案被告只判囚10個月，對控方沒有跟進感到詑異。陳官判刑時重申，本案的潛逃計劃至少籌備了7個多月，參與者有12人，他們涉及6宗不同案件，若成功逃走會是對法治莫大的侮辱。

陳官又斥案發時已35歲的喬，不但未有教年輕她十多年的男友黃棨騫避免犯案，反而助紂為虐；至於喬製造充注炸藥的網球，雖然只會產生大量煙霧，但其目的是要用在社會暴亂中，罪責不輕，最後判喬入獄5年1個月。

其中4被告認罪囚20至49月

根據資料， 涉及該次潛逃的「12港人」，全部在內地已服畢刑期並已遣返香港，其中6人在港所涉惖案件亦已處理完畢及判刑，除喬被判61個月外，餘下5人有一人被判教導所，4人總刑期為20至49個月。

案件編號：CACC 34-35/ 2024