12港人鄧棨然認潛逃　合資45萬買快艇汽油　上兩節免費航海課起行

「12港人」之一的鄧棨然，於2019年因在灣仔單位藏汽油彈而遭起訴後，與其他人欲經海路偷渡到台灣，卻在內地水域被捕，並在內地服刑3年後被遣返回港，再被加控妨礙司法公正罪。鄧早前就汽油彈案認罪，他今（14日）於區域法院再認潛逃案的妨礙司法公正罪。案情披露，鄧為這次潛逃，曾與同夥合資35萬買快艇，及10萬元買汽油及衛星電話等，並上了兩節免費航海課便起行。



法官練錦鴻將案件押後至4月16日，以就鄧所涉的爆炸品及潛逃案一同判刑。



被告鄧棨然（34歲），承認一項「妨礙司法公正罪」。他上月已就2019年管有汽油彈案承認「管有物品意圖摧毀或損壞財產罪」。

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12港人各涉不同社會運動案件

案情指，「12港人」各自涉及2019年社會運動案件，其中鄧與鄭子豪、廖子文同涉於2019年在灣仔管有汽油彈案，被控製造爆炸品等罪，獲法庭保釋。12人被指於2019年12月起，開始與「表哥」、「廢中」、「恩典」等同夥策劃潛逃計劃，擬經海路由香港逃往台灣。計劃各有分工，如「恩典」和「表哥」曾資助潛逃計劃共數十萬元等。

喬映瑜負責向同夥報告位置

各人於2020年8月23日早上潛逃，當日鄧曾將衛星電話交予「12港人」唯一女被告喬映瑜，讓她每半小時向同夥報告位置。航海期間，他又叫船上其他人把風，提防執法機關。及後，他們被內地執法機關截獲。

計劃買船並自行開到台灣

鄧在警誡下承認，他於2020年約2至3月，經Telegram群組「勇武 2.0」成員的幫助下，認識 「廢中」。鄧與 「廢中」商討後，認為最佳做法是由他購買船隻再自行開往台灣 ，「廢中」稱會揀選船隻及安排航海教練。

曾上兩節免費航海訓練課學操作及看地圖

同年7至8月間，鄧在「廢中」 安排下，在油塘上了兩節免費的航海訓練，學習操作船隻、閱讀海圖等 。後來「廢中」向鄧稱找到一艘合適的船，二人「試船」3次後決定以35萬購買該艘船。「廢中」及後再叫鄧支付10萬元購買汽油及衛星電話，並將部衛星電話交給他。

若被截會謊稱出海釣魚

此外，鄧又曾與「廢中」、 喬映瑜等人見面，獲告知他將會另外數人一同離港。當時「廢中」指鄧、廖子文和鄭子豪3人已出支30多萬，若有喬映瑜等人同行能減輕負擔。會面期間，眾人亦商討執行潛逃計劃的細節 ，包括潛逃路線、海面情況等，並議定一旦被截查便謊稱出海釣魚 。

航行300海里25桶油用了5桶

眾人最終確定同年8月23日出發赴台南，其時「廢中」已安排船上GPS、 汽油及衛星電話。當日鄧將現金24萬交給同夥，囑咐他將錢電匯給鄧。後來他們被截獲，其時船上共有25桶燃油，每桶30公斤，其中5桶已用光。

鄧是登記船東但無操作船隻牌照

鄧於2023年8月被遣返回港時遭香港警方拘捕。據海事處紀錄，鄧沒有任何操作船隻的牌照。他是涉案快艇的登記船東，該艘快艇長9.7米，准載總人數是12人。

官質疑快艇是否適宜越洋航行

練官問香港與台南相距多少海里，又關注涉案快艇是否適宜越洋航行。主控官羅天瑋指，眾人出發後兩小時被截獲，其時距離香港水域約300海里，船上汽油已用了5桶；至於涉案快艇已被內地扣押，故未能向法庭提供相關照片。練官聞言表示：「連報紙都影到。」羅稱不知道相關情況。

練官原訂於本月26日就鄧的兩宗案件判刑，但他表示尚未閱讀辯方求情文件「做唔切」，又指本案備受公眾矚目，不希望倉猝作決定，故將案件押後至4月16日判刑。

案件編號：DCCC1236/2023