公屋富戶｜獎勵鄰里舉報　羅淑佩：$3000收返公屋呢筆生意做得過

政府正加強打擊濫用公屋及公屋富戶，房屋署署長羅淑佩今日（31日）於電視節目表示，將會向25萬個租戶派發申報表，亦會透過查車牌，針對未有申報資產，擁名車的公屋租戶，當中調隊團隊有紀律部隊背景，明言「查案咁嚟查你」。



她又透露，會在今年推出舉報機制，成功幫助收回公屋，會參考「好市民獎」設大概3000元獎金，她稱，相信市民「唔係為錢，係為社會公義」，又指「如果以少少獎勵就可收回公屋，咁呢筆生意做得過。」



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羅淑佩今日（31日）於無綫節目《講清講楚》表示，將於今年4月2日向超過25萬個租戶派發「富戶政策」申報表及「居住情況申報表」，租戶須在今年5月底或之前交回，派表數量對比去年10月8.8萬戶多。

巡屋邨見名車 即時「 電燈泡都着咗」

房屋署將會巡查公屋名車，羅淑佩形容，自己曾經巡查屋邨時，見到有名車，當時「 電燈泡都着咗」，認為可以循公屋名車作調查方向。她表示，明白車輛會折舊，二手、三手車都會有不同價格，而住較長時間的公屋戶儲錢買到車也不奇怪，惟初期搬到該屋邨就有名車、甚至有中港牌，就會重點調查是否有可能為濫用公屋的對象。

調查團隊有人員曾任紀律部隊 將「查案咁嚟查」

她又指，「道高一尺、魔高一丈」，將研究新措拖打擊公屋富戶，惟因會「劇透」暫不公開；她續指，目前團隊中有曾經擔任紀律部隊的同事，稱會「查案咁嚟查你」。

房屋署署長羅淑佩。（夏家朗攝）

仿好市民獎設獎賞 「大家非為錢，為社會公義」

房署今年將參考「好市民獎」推出舉報濫用公屋獎賞，羅淑就表示，舉報人士需具名，並會與相關人士面談，以防有濫報及惡作劇待情況出現，而當房委會成功發出收到通知，該舉報濫用人士才會取得獎賞。

她指，是次措拖的獎賞與「好市民獎」獎賞3000元類似，認為大家「唔係為錢，係為社會公義。」被問到每否擔心造成財政壓力，她指打濫需要成本，現時的文件工作、建屋成本亦而數十萬、過百萬，稱「如果以少少獎勵就可收回公屋，咁呢筆生意做得過。」

她又提到，會積極考慮向正輪候公屋人士作抽查，觀察輪候者是否已離開合資格的範圍；當入住公屋時亦要作詳細審查，她指日後人手資源充足後，將會取大約2%「認真再去睇」，並會盡一切途徑，「睇吓做唔做到一啲嘢出嚟。」

綠置居多「撻訂」 羅：已賣出57%單位較以往好

政府上周四（28日）刊憲公開招標出售位於柴灣祥民道用地，發展「樂建居」私人興建資助出售房屋先導計劃，截標日期為7月19日。

羅淑佩認為現時是最佳時機，形容現時市場活躍但平穩發展，加上該地具有吸引力，包括是在少有的市區地、建築承諾期較長及交通方便。被問到該地定價為何，她就指由地政處負責，會尊重其做法，故不猜度發展商會否壓價投標，亦不相信中標後壓低質素推高利潤。

被問到新一期綠置居反應較為冷淡，當中啟德啟鑽苑亦有過百個單位「撻訂」，她就表示，明白大家在樓市下行時有不同盤算，但認為仍有需要。她提到截至上周，已賣出57%單位，對比2022年同期，則只賣出54%，情況比2022年好。

她表示，若最後真的未能賣出單位，就會再作研究，惟現時仍有不少人正排隊準備買居屋，因此並未有太擔心。她指，正在興建的居屋仍有數十個為「納米」屋，若要打通則較為困難，牆的承受力、主力牆分布等都要重新計算，而於2026/27年起落成的新建資助出售房屋單位，亦是要求最低面積要不少26平方米。