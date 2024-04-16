黎智英案｜陳梓華指黎形容勇武派「冇分寸」　有意建「大台」領袖

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（16日）踏入第61天，法律助理陳梓華續作供，憶述黎曾形容勇武派「冇組織、冇分寸」，倘若造成人命傷亡將令運動失去國際支持，因此要求陳說服勇武派「克制」，並且有意建立橫跨勇武及和理非的「大台」領袖。陳雖曾嘗試聯絡勇武派，並解釋找「大台」是黎的想法，但有自稱認識勇武派的人直言這個想法「好衰」，稱「係前線嘅係佢哋，拉嘅又係佢哋」，並質疑：「黎智英？我特朗普添啊。」



控方引述黎智英與陳梓華的Whatsapp紀錄，黎於2019年11月發訊息指，「馬鞍山火人」事件令人感到害怕，是時候讓年輕及勇敢的人擁有領導者，並邀陳到黎宅傾談。陳庭上解釋當時黎有意領導或主導勇武派，認為應該透過泛民或和理非手段作為主要的抗爭手段，因相信陳可聯絡勇武派而找他商討。

黎智英指若「搞出人命」 會令社會運動失去道德高地及國際支持 要求陳梓華說服勇武派「克制」

陳確認於11月13日到黎宅赴會，當晚黎就反修例運動發表意見，其中大力批評「馬鞍山火人事件」，同場的李卓人、林卓廷及李永達發言附和。黎續指勇武派「冇組織，冇分寸」，而且越趨暴力，如果「搞出人命」，會令這場運動失去道德高地及國際支持；並提到「黃藍係政見，黑白係良知」，有些底線必須堅守，故再次要求陳說服勇武派「克制」。

控方另引述黎與陳其他對話，當中包括中大及理大暴動事件。黎曾詢問中大校內情況，陳指當時有勇武派希望霸佔中大作為據點，並著黎留意「屠龍」、「V小隊」等「帶領暴力升級」的勇武小隊。陳在庭上解釋，當時早有傳媒報道過這些小隊，包括《蘋果日報》，故叫黎多加留意。

陳梓華曾在訊息向黎智英稱，當時有勇武派希望霸佔中大作為據點，並著黎留意「屠龍」、「V小隊」等「帶領暴力升級」的勇武小隊。

至於理大事件，陳當時認為此事「好古怪」，不解為何示威者要選址一個無法逃走的地方，並引述Telegram曾有人形容該次暴動是「圍點打援」。他向黎發訊息指認為這是「設局大陰謀」；黎回覆指此舉是「把我最精銳的人一網打盡」。陳理解黎是在說「同路人」，非指勇武分子隸屬於他。

陳指其後明白 黎智英要盡量滿足國際的要求 認為運動中不能有警察或示威民眾死亡

陳又指黎覺得勇武影響力越少，反修例運動便會越「健康」，更能迎合西方期望，後來黎曾向他講述美國政府內部認為，許多針對港府的指控未必有證據，陳才明白黎不只想爭取國際支持，而是要盡量滿足對方要求：整場運動中不能有警察或示威民眾死亡，亦不能有無止境的暴力。

陳梓華(圖)供稱，黎智英一直有意建立橫跨勇武派及和理非的「大台」。(資料圖片)

此外，陳提及黎一直有意建立橫跨勇武派及和理非的「大台」，並稱想聽取陳的意見。黎之後於11月尾再約陳見面，這亦是二人第三次見面。當日他們在黎停泊於金鐘法院道的座駕見面，陳上車並交出手機後，黎的司機便下車。

陳梓華曾聯絡認識勇武派的人 但對方拒同意找「大台」

陳交代聯絡不上勇武派，雖然他曾與自稱認識勇武派的人對話，但對方認為陳找「大台」的想法「好衰」，並說「打就係佢哋打，係前線嘅係佢哋，拉嘅又係佢哋」。陳雖澄清這是黎的想法，但有人回應說：「黎智英？我特朗普添啊。」

黎向陳說沒關係，因他已大致掌握勇武派的資料和動向，又指最近與民主派張崑陽會面，對其評價很高。陳庭上指當時理解張本身打算與黎商討贊助事宜，但張指已藉眾籌解決事件，毋需黎的贊助，黎因此認為眾籌比起他個人贊助更好，因為眾籌更有認受性，並指要結合街頭、議會及「國際線」力量才可延續運動熱情，並「推爆」政府迫其回應訴求。

陳梓華指，黎智英對張崑陽(圖)評價很高。（資料圖片／張崑陽Facebook圖片）

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022