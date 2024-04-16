黎智英案｜李宇軒會見美參議員　陳梓華提醒勿提及黎智英墊支登報

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（16日）踏入第61天，法律助理陳梓華續作供，談及有關黎的助手Mark Simon邀請他和李宇軒與美國參議員Rick Scott會面。陳指當時Mark Simon指Rick Scott欲了解香港情況，陳指李從事國際文宣，可分享其眾籌及曾到聯合國出席峰會的經驗，因他認為這是李在「國際線」上最大賣點。另一方面，陳曾向李引述Mark Simon稱，不要在會面時提及「攬炒團隊」及曾墊支登報計劃的人，包括他和黎智英。



陳梓華早前供稱，黎智英助手Mark Simon曾提議他和李宇軒在美國國會山莊，租用辦公室設關於反修例運動的展覽或游說中心。他今再補充指，Mark Simon曾表示，黎能夠見到這麼多官員「主要係因為俾錢啲顧問公司」，另提議他可作多做「民間游說」工作，即以平民身分向議員說明香港情況。

指當時整個社會氣氛激進 希望向海外政府及議員尋求支援

李宇軒曾於2019年9月與美國參議員Rick Scott見面，陳供稱當時Mark Simon詢問他是否有空與Rick Scott見面，並介紹對方是美國參議員，欲了解香港情況，故邀陳協助說明。陳當時因要赴台旅遊而婉拒，Mark Simon便提議可找有眾籌經驗、曾參與聯合國峰會的李宇軒。不過由於李並非前線示威者，陳再找了一個名為「Cath」的前線示威者，讓她與李一起參與。

陳形容當時香港經歷「721」、「831」等，整個社會氣氛激進，開始尋求對等關係，希望向海外政府及議員尋求支援。他之後向李轉述Mark Simon的邀請，並指若李應邀可方便他日後做國際游說工作，這是「一個好好嘅機會」，其後開設「Coffee on Sunday」的Whatsapp群組，讓李、Mark Simon及「Cath」自行聯絡。

陳梓華庭上指，李宇軒(圖)曾到聯合國出席峰會的經驗，是他在「國際線」上最大賣點。(資料圖片)

指黎智英和Mark Simon 視非傳統泛民的支持者為年青

法官李素蘭問及，Mark Simon當時想邀請年青人與Rick Scott見面而找陳，換言之陳是他眼中的年青人？陳同意，形容Mark Simon及黎「好得意」，會視非傳統泛民的支持者為年青人，認為反修例運動後出現的「勇武派」，他們的激進思想是由年青人主導。不過陳自言反對這種「標籤」，因為當時仍有不少長者支持年輕政黨，亦有年紀較大的「勇武派」。

控方引述「Coffee on Sunday」群組對話，Mark Simon介紹Rick Scott會在2024年參選總統，關注中國政策及人權議題，故想他們多說關於前線示威；陳回覆說這方面可由「Cath」說明，並指「Cath」屬前線，李屬國際文宣。他在庭上解釋，「SWHK」最為人所知是其在國際層面的推廣，尤其李當時出席聯合國一場有關反修例運動的峰會曾大肆宣傳。陳認為這是李在「國際線」的最大賣點，故提議李分享相關經驗。

指攬炒團隊、攬炒巴十分有名 部分人會將港獨及攬炒放在一起

當時李與陳曾私下在Whatsapp對話，陳引述Mark Simon指，見Rick Scott時勿提及「backer（墊支人）」及「JD Team」，前者即墊支登報計劃的Mark Simon及黎智英，後者則是攬炒團隊。陳解釋當時攬炒團隊、「攬炒巴」十分有名，其取態差不多是「最激進」，部分人會將港獨及攬炒放在一起，但他認為一般人都知道，「冇任何政客會企出來去幫港獨嘅嘢背書」，當時Mark Simon為免會面不快，故提醒不要提及攬炒團隊。

陳梓華供稱，攬炒團隊部分人會將港獨及攬炒放在一起，但「冇任何政客會企出來去幫港獨嘅嘢背書」。Mark Simon(圖)為免李宇軒會見美國眾議員時不快，因此提醒不要提及攬炒團隊。(資料圖片)

陳確認李之後有與Rick Scott見面，並引述李會面後曾說：「原來呢個就係Mark Simon。」亦形容Rick Scott願意聆聽，；Mark Simon則指Rick Scott對於該次會面印象深刻，但認為眾籌部分「冇乜用」，反而藉這次會面讓他們建立人際關係更好。

​​4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022