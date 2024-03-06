設身處地
「同理心」是甚麽概念？其英語是進化自「同情心」一字、僅百年歷史的新造詞，中文詞語更屬初生；同情心重「情」、源遠而易解，同理心説「理」、時興卻難明，「同理」心理學研究也只是近代事。
何解探究同理心？醫護人員多曾聽過意譯為「隨機治癒、隨時紓困、隨即安慰」的格言；但不多踏足病人思路心境、理解其爲何所困，難盡實踐紓困。
撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生
同理心包含知、感、行三元素，要理智上代入情境，情感上感同身受、行動上慈心施援，負責驅動的大腦區域都不同。醫護人員最爲具備同理心，但常人就算「知咁行」，會否連中三元「知、感、行」，卻會忙中有別、因境而異，當心切於療程時、或少專注於人情。如何滋長同理心？心理學家建議，要多問常聽、切身體驗、習慣假想、減少論斷。
醫管局與二百個病人組織有聯繫，早前更有三個組織於自發的「向公營機構推廣無障礙環境外展計劃」下，親臨醫管局推廣。要自信可改變未來，問誰又能做到？他們可以。講者一瞬間，太多東西要講，但他們不單要講，更悉心設計體驗障礙環節助聽眾切身體驗、設身處地，輸送同理心訊息上心入腦：
．殘疾人士達五十多萬人，十五人中有一人，醫院病人群組中比率更高，環境更要無障礙；
．人皆獨特，誰亦要走走看看，勿以單一標籤態度看待；
．無障礙設施純為最低而非最終標準，要盡力令每人用得輕省，免其覆診時，要前路就算似障礙賽，歷盡艱辛；
．讚賞雖美，但過度用虛詞鼓勵，如讚賞肢體傷殘人士能獨自外出用餐「好叻⏌，或會令聽者不自在，覺得被視為有別於人；
．不少聽障人士寧被稱為「聾人」，反覺「聽障⏌或「失聰人士」等修飾用詞非其首選；
．盲人輔助器材，如閱讀放大器，雖非高端，但礙於供求，動輒花上數萬元；
醫院著力實踐以人爲先，正接續減排隊、增流量、加空間；醫管者也會思量如何推動百忙中實踐同理心。靜待紓困的病人，如果適逢夜闌靜，問有誰共鳴，答案應是「超多醫護員工」，亦相信將會多，不會少。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。