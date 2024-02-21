環保無小事　醫院Let’s Get Green

相信「推動環保」已經成為普世價值。要在醫院推動環保，可能不少人會有疑問——醫院病人多、職員多，即棄用品亦多，怎樣推動環保？其實只要肯花心思，醫院都有很多推動環保的空間。瑪嘉烈醫院以輕鬆手法鼓勵同事把環保融入工作和生活，帶出環保的各種可能。



撰文：九龍西醫院聯網總監羅振邦醫生



瑪嘉烈醫院每年均會舉辦環保周，並嘉許於環保方面表現突出的部門。

醫院部門眾多，工作性質各有不同，所採取的環保措施也不一樣。在推動綠色工作間方面，部門可因應各自情況，彈性加入環保措施。其中，瑪嘉烈醫院每個辦公室均有一名「綠色大使」，鼓勵同事於工作間做好環保，例如推動文具回收和重用、提供公用餐具、廢物回收和升級再造等。醫院環境管理委員會每年會聯同一眾綠色大使走訪不同辦公室，互相交流學習，把更多環保點子帶回自己部門，表現優秀的部門更會獲嘉許。環保點子無分大小，每次得知同事在各自崗位發揮環保精神，都會感到相當鼓舞。

過去一年，醫院已發起了數次淨山活動，各部門同事一起深入郊區，清走垃圾。

除了在工作間推行環保，瑪嘉烈醫院團隊活動亦會加入環保元素。去年八月，二十多位不同部門的同事和親友齊集西貢，拿著長長的鐵鉗和垃圾袋，到北潭涌一帶「淨山」。我跟大夥兒一起深入郊野，享受大自然美景之餘，一邊清理垃圾，讓大自然回歸潔淨，沿路有不少市民打氣支持。過去一年，醫院已舉辦數次淨山和淨灘活動，每次都得到同事鼎力支持，帶著垃圾「滿載而歸」。這個團隊活動別具意義，既能與同事到郊外走走，又能貢獻大自然。為了讓同事以更有趣方法實踐環保，我特別提議舉行環保燒烤活動，鼓勵大家以環保方式享受燒烤樂，例如自備可重用餐具、減少飲用紙包飲品等，十分期待一眾同事屆時發揮創意，共度快樂時光。

環保可以是好玩又愉快的。因此瑪嘉烈醫院每年舉辦的環保周開辦連串工作坊，讓環保理念延伸至生活。今年首次舉辦了再生玩具親子工作坊，用環保物料製作彈珠機，讓同事享受綠色親子時光；其他活動亦十分受歡迎，例如二手物品義賣日、由醫院同事主持的綠色烹飪班和天然護膚品工作坊等。

醫院亦從硬件著手節省能源，透過安裝智能照明系統、智能感應器、天台太陽能板、高效能製冷機等設備，醫院於22/23年度共減少了340萬度照明和製冷機用電；並回收了33萬公斤廢紙、塑膠、鋁罐及廢金屬。

瑪嘉烈醫院特別把活動花絮剪輯成「CCE簡報 - Let’s Get Green」短片，與大家分享同事上下一心推動環保的成果。不過最重要的並不是追求成績彪炳，而是透過活動在醫院建立綠色文化，啟發大家在工作和生活中發掘更多融入環保的機會。期待您一同加入綠色行列，齊齊以行動愛護地球。

九龍西聯網「CCE簡報 – Let’s Get Green」短片連結：

https://youtu.be/jEV7IzbrHOI?si=v-mRTkgHoDU_yWOg

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

