搶人才｜九巴及龍運推車長迎新獎賞　持巴士牌加入可享3萬元獎金

本港行行缺人，不少公司都出動銀彈攻勢搶人才。九巴及龍運今日（8日）公布，推出新年期間新入職車長加碼獎賞，本身持有巴士駕駛執照人士，申請成為全職或半職車長，並在於3月31日或之前開始駕駛訓練，可獲迎新獎連巴士牌獎金高達30,000元。至於



新年伊始，九巴及龍運公布，推出新年期間新入職車長加碼獎賞，由1月1日至2月29日期間，本身持有巴士駕駛執照人士，申請成為全職或半職車長，於限期前開始駕駛訓練，可獲迎新獎連巴士牌獎金高達30,000元。

如任何人半年內首次申請成為九巴全職或半職車長，於3月31日或之前開始接受駕駛訓練，在通過試用期及服務滿一年後，可獲迎新獎金高達18,888元；至於未持有巴士駕駛執照人士在考取巴士駕駛執照訓練期間，更可享有訓練津貼。

成為九巴及龍運車長，不論全職或半職，均可享年尾底薪雙糧、安全駕駛獎金、員工及家屬免費乘車福利等，另外亦可獲安排到鄰近居住地區工作，全職車長更設有周年增薪點，每年通過評核可獲遞增一個薪金點。