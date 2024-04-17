廟街夜市｜至上月逾120萬旅客市民到訪　旅發局爭取延長推廣半年

廟街夜繽紛去年12月15日開鑼，旅發局推出為期半年的全新廟街推廣活動，文化體育及旅遊局稱，截至今年3月初，廟街夜繽紛項目估計已吸引超過120萬名旅客及市民到訪，並指旅發局會與政府不同部門、相關持份者保持緊密溝通，爭取將廟街夜市的推廣和佈置宣傳再延長半年，並長遠會檢視如何持續進行推廣。



文化體育及旅遊局回覆立法會議員陳穎欣在特別財委會提問稱，旅發局於去年12月中起推出為期半年的全新廟街推廣活動，為傳統廟街注入新動力，除增設富廟街風味的美食攤檔，亦設置多個主題打卡位，吸引旅客及市民到訪。

該局又指旅發局於今年3月推出第二輪廟街宣傳，加大力度吸引旅客感受社區及地道的香港，同時吸引更多人流，為當區商戶締造更多商機。截至3月初，項目估計已吸引超過120萬名旅客及市民到訪。

文化體育及旅遊局稱，現時項目共設有22個富廟街風味的美食攤檔及10個售買懷舊小吃的流動攤檔，有關推廣活動為期半年，但當局稱旅發局會與政府不同部門、相關持份者保持緊密溝通，爭取將廟街夜市的推廣和佈置宣傳再延長半年，並長遠會檢視如何持續進行推廣。

▼12月17日 廟街夜市第三晚仍然人山人海▼



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