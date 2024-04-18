琴行女職員患甲亢遭解僱　稱受歧視索償10萬　僱主未回覆職員勝訴

琴行女客戶服務主任於試用期時，確診患有甲狀腺機能亢進症。惟她放病假期間，上司疑透過訊息表示：「總要有個人，好難無限期等你」。她未及復工，便遭解僱。女客服主任指琴行違反《殘疾歧視條例》，早前透過平機會入稟區域法院，向教室索償10.8萬元。案件今（18日）首次聆訊，女客服主任申請非正審判決，指向琴行送遞文件後未有回覆。法官梁國安遂裁定女客服主任勝訴，並押後案件至11月28日評定索償金額。



申索人為陳詠琴，答辯人為第一流行鋼琴教室有限公司。

原告陳詠琴稱受到前僱主殘疾歧視，在區域法院裁定勝訴。

試用期間確診患甲亢

入稟狀指，陳自2022年5月12日起，受聘為琴行客戶服務主任，其試用期於2022年8月11日為止。兩個月後，陳獲診斷患甲狀腺機能亢進症，遂透過Whatsapp向上司申請放4日病假，但在放病假期間，卻收到上司訊息稱「你手尾長嘅話」便需作心理準備，又指「（沙田分店）總要有個人，好難無限期等你」。

病假期後求再放假數天

陳於病假最後一天，再向上司要求放假數天，惟上司數日後致電她，稱無法繼續與她合作，同時琴行需要一名可於週六上班的員工，因此決定解僱申索人，陳最後工作天為8月8日。

曾向勞工處及小額仲裁處索償

陳遭解僱後向勞工處求助，和入稟小額薪酬索償仲裁處，向琴行追討代通知金及休息日薪；小額仲裁處判琴行須向陳支付約4200元。她亦曾向平機會投訴，最終協調不成功。

未了解其病便解僱令陳屈辱和尷尬

陳指自己入職以來一直盡心盡力工作，態度認真，惟琴行未有仔細了解其病情，便決定解僱她；又指，自己當時正在休養，琴行決定對她來說是雪上加霜。其歧視行為令她感到屈辱和尷尬。她認為琴行因其殘疾而解僱她，違反《殘疾歧視條例》，要求對方作書面道歉，並就情感損害和收入損失，賠償合共10.8萬元。

案件編號：DCEO3/2024