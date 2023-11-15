試用期感染新冠肺炎　主廚復工日即被炒　向前僱主索償 26.8萬

餐廳主廚於2022年2月出現疑似新冠病毒徵狀，病癒復工當天被解僱。他曾向平機會投訴，惟談判不果，該主廚昨（14 日）由平機會代表入稟區域法院，指控僱主違反《殘疾歧視條例》，認為屬無理解僱，並令主廚在疫情期間加劇其壓力和焦慮，要求僱主作書面道歉，並就收入損失及情感損害賠償 26.8 萬元



原告為Wong Kin Hong，答辯人為French Creations Limited。

原告Wong Kin Hong指前僱主涉殘疾歧視，入稟區域法院索償。

原告獲邀加盟答辯人的餐廳

入稟狀指，原告是一間在香港經營多間餐廳的集團屬下的一間公司。原告於2021年12月接受集團當時行政總廚的邀請到餐廳Nissa La Bella工作，並於翌年1月擔任Pastis 任主廚（head chef) 。惟雙方未有簽署僱傭合約，原告僅透過WhatsApp與僱主商討聘用條件，即月薪3.3萬及試用期一個月。

原告自行作快測顯示感染新冠

2022年2月中，集團不同的餐廳內員工感染新冠肺炎的數字上升。原告翌月初感不適到醫院求診，接受核酸檢測後，因上呼吸道感染獲發2日病假。原告其後兩度到醫院覆診，期間再次接受核酸檢測，並獲批病假。另原告每次求診後，都會透過WhatsApp 將病假證明發送給行政總廚。原告事後不曾收到核酸檢測結果，但於3月16日自行作快測抗原測試，結果顯示感染新冠病毒。

復工首天被解僱

及至2022年3月，原告重返工作崗位。他通知行政總廚早前快測呈陽性，提問他需否遞交該快測。行政總廚表示不需要，因為當天已是原告最後一日上班，並指此為公司董事的決定。原告同日收到解僱信，提及將於3月16日終止申索人的試用期，因為申索人的工作表現未符合僱傭要求。

平機會曾嘗試調解但不果

同年 9 月，原告就事件向平機會投訴，平機會嘗試調解但不果。原告指僱主違反《殘疾歧視條例》，在其放病假後遭被告人無理解僱，加劇了他在第五波疫情中承受的壓力和焦慮，要求僱主書面道歉，並就收入損失及情感損害分別賠償 7 萬元及 19.8 萬元。

案件編號：DCEO12/2023