餅店女店員扭傷腰續被指派搬重物　病情加劇更被解僱　求賠償21萬

餅店女店員在搬運紙箱時扭傷背部，獲診斷患急性下腰痛，但在放病假後卻被上司要求處理額外工作，包括每天數次搬動重物，引致其背痛加劇，結果再次扭傷，餅店的總廚等人稱解僱她，但要她工作多一個月，並要她在嚴寒下整天在街上派傳單，她後來病了，再復工後被安排繼續派傳單。女店員昨（26日）透過平機會入稟區域法院，控告僱主、上司及總廚等違反歧視條例，要求他們賠償逾21.4萬元損失，並作書面道歉。



申索人為李思穎（23歲），三名答辯人則為經營「北海道牛乳蛋糕」的冠僑飲食管理顧問有限公司、公司董事兼總經理譚啟榮，以及餅店總廚盧劍龍。

申索人李思穎指其前僱主及餅店經理和總廚涉歧視，要求賠償21.4萬元。

搬餅盒紙箱扭傷背部

入稟狀指，李在2020年11月起入職餅店任店務員，但在2022年1月22日，在搬運餅盒紙箱時扭傷背部，獲診斷患上急性下腰痛，獲發3天病假，並向上司盧表示，醫生診斷傷患是因長期站立和搬重物所致。盧表示會扣除其3天薪金，隨後李再求醫時獲發3天病假，她一共休假6日後復工。

復工被指派搬烤盤及操作摺臂帳篷

李在1月29日復工後，盧開始要求她處理一些額外工作，幾乎每日大概3至4次需替換有相當重量的烤盤，這工作一般由糕點師傅負責，惟除李之外，盧並沒有要求其他店務員處理。另盧亦指派李操作手動式摺臂帳篷，以往這項工作所有店務員都有可能要處理，但在李受傷後就只有她被要求去完成。李指，這兩項工作均加劇她的背痛情況。

嚴寒下派傳單9小時

數天後，盧表示要解僱李，通知她其最後上班日是在一個月後。及至2月11日，李再次因搬運紙箱扭傷背部，獲發5日病假，但在復工後，被盧要求她整天在嚴寒下派傳單，為時共9小時。當李追問原因時，盧當著其他員工面前向李稱，若她想的話可即時離職。

由於長時間站立，李開始出現噁心、頭痛及其他感冒症狀，她向盧發訊息欲請病假，盧卻以冷笑表情符號回覆，更稱會在她復工後繼續叫她派傳單。結果李取了一星期病假，復工後再被要求整天派傳單。

僱主曾因違反僱員條例被罰款

李曾入稟勞資審裁處追討終止僱傭金等，審裁處當時命令公司須向她繳付919 元。另她曾就工傷問題向勞工處申報，公司隨後被控違反《僱員補償條例》，認罪並被罰款5千元。

李指譚及盧違反《殘疾歧視條例》，要求他們作書面道歉，及支付其損害合共21.4萬元賠償。

案件編號：DCEO8/2023