鄧桂思死因｜鄧的原身肝臟呈綠色有黃斑　與慢性肝炎急性發作相符

女病人鄧桂思疑因醫生開漏藥致肝衰竭，兩度換肝後去世，死因研訊今（16日）續。庭上提到，鄧的原身肝臟呈綠色並有黃斑，或因有膽汁在肝臟積聚導致，情況與慢性肝炎急性發作相符。肝臟科顧問醫生亦稱，高劑量類固醇會壓制免疫系統，令患者身體失去自我保護機制，加上乙肝病毒接觸到類固醇會推動病毒複製，從而增加乙肝復發風險。



死者鄧桂思為乙型肝炎帶菌者，案發時確診A型免疫球蛋白腎病變（IgA nephropathy），於2016年8月至2017年2月多次到聯合醫院覆診，期間曾接受涉事醫生林治崑、陳小劍診症。死者後來轉院至瑪麗醫院，接受2次換肝手術後逝世，終年55歲。庭上關注到，死者作為乙肝帶菌者獲處方高劑量類固醇，但卻未獲處方抗病毒藥以防止乙肝復發。

鄧的原身肝有大量肝細胞流失

港大醫學院病理學系臨床助理教授盧綽琳醫生出庭作供，她曾為鄧的原身肝作化驗。盧引述化驗報告指，正常的肝臟應呈深紅色，但鄧的原身肝則呈綠色，或因有膽汁在肝臟積聚導致。另原身肝上遍佈黃色斑點，代表切片上有彌漫性壞死，有大量肝細胞流失，情況與慢性肝炎急性發作相符。

盧指根據化驗結果，鄧事發時有可能同時存在自身免疫性肝炎和乙型肝炎激活，繼而引發肝炎。但以上說法僅屬可能性，實際情況須依靠臨床判斷。

腸胃肝臟科顧問醫生馮恩裕稱，服食高劑量類固醇，會明顯增加慢性肝炎急性發作的風險。(劉安琪攝)

鄧的情況與慢性肝炎急性發作吻合

腸胃肝臟科顧問醫生馮恩裕其後作供，他為瑪麗醫院肝臟移植手術團體的一員，曾與其他醫生一同診斷鄧。馮指，鄧的情況與慢性肝炎急性發作吻合，而大部份病人可自發性發作。馮坦言，不清楚慢性肝炎急性發作的背後機制，但確認服食高劑量類固醇，會明顯增加發作風險。

高劑量類固醇會壓制免疫系統

研訊主任聞言追問，高劑量類固醇為何會增加發作風險。馮解釋指，乙肝患者原本可以自身免疫系統抑制病毒，但高劑量類固醇會壓制免疫系統，令患者身體失去自我保護機制，繼而導致乙肝病毒在體內自我複製。此外，有研究顯示乙肝病毒接觸到類固醇而會推動病毒複製。

案件編號：CCDI 808/ 2017