721元朗站襲擊案　43歲白衣人認罪囚55月　家屬聞判說：黐線

元朗西鐵站721白衣人襲擊事件，至今8名白衣人暴動等罪，早前再有一名43歲司機承認暴動及串謀傷人罪。辯方求情稱司機「身材高大，頭腦非常簡單」，又指他還押期間在獄中被打，但明白這是犯罪帶來的後果。案件今（18日）在區域法院判刑，法官鄧兆雄指被告當晚參與整場暴動，並曾招手示意其他白衣人入閘，顯示他有一定帶頭和指揮行為，判他入獄4年7個月。有被告親屬聞判不滿，並在庭外說：「出嚟個幾鐘就7年（量刑起點）」、「黐線」等。



被告鄧兆雄（43歲，司機），承認暴動及串謀傷人兩罪。控罪指，他於2019年7月21日，在港鐵元朗站連同其他人參與暴動；以及於同日同地點，與其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。

事發經過。(詳看下圖)

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被告因本案還押與女友分手

辯方律師早前求情指，被告原本打算與女友去年結婚，但因本案擱置婚期。律師今再補充指，被告於去年11月還押期間與女友分手，女方自此並沒再探訪被告。

被告曾向其他白衣人招手

鄧官判刑時指，被告當晚完整參與721白衣人暴動，連同白衣人一起進入元朗站，向閘內人士叫罵及挑釁，又跳入閘內襲擊市民，隨後追趕黑衣人至月台，手持藤條威嚇車廂乘客；被告又曾招手示意其他白衣人，可見他有一定帶頭及指揮角色。

上訴庭指事件與「私了」無異

鄧官援引另一白衣人案的判辭，當中一名被告林啟明曾申請保釋等候上訴，但上訴庭認為當晚白衣人襲擊事件與「私了」無異，行為純粹宣洩仇恨，因此拒絕林的保釋申請。鄧官考慮上述案例後，認為兩罪量刑起點應定在7年監禁，被告認罪並自2012年起做義工，扣減至4年7個月。

涉案影片達1000小時認為檢控未有延誤

辯方求情稱檢控延誤，因警方事隔2年半才初步辨認被告身份，去年才正式拘捕他。鄧官指理解涉案影片繁多，時長逾1,000小時，認為本案調查、警方向律政司索取法律意見等過程均屬正常合理範圍，沒有延誤；辯方亦無證據顯示被告從事發到被捕期間，有善用時間更生自己，故此不會獲得額外扣減。

案件編號：DCCC 932/2023