林百欣爭產案｜李寶安就立遺囑曾問二太余寶珠　余建議：問我啲仔

已故麗新集團主席林百欣「林伯」爭產案續審，曾於林百欣旗下公司任職高層的李寶安今午（18日）在高等法院作供。李指2004年林百欣的健康出現問題，有向麗新貸款的銀行問起他接班人的問題，他考慮到有遺囑列明接班人對上市公司很重要，便問林百欣的「得力助手」林建岳，林建岳卻叫他問其母余寶珠，他便約余午膳並問她意見，余卻回應說：「你問我，我問邊個？」她最後提議李：「你問我啲仔。」李再問是那一個兒子，余回應是林百欣的長子、次子和養子。



原告為張定球、周佩華和馮蘊瑤，張原為遺產執行人，他去世後，由周和馮取代成為執行人，答辯方則為顧瑞英及林明珠。林百欣於2004年12月訂立遺囑，聆訊時透露他約有29億遺產，根據該「遺囑，次子林建岳獲逾19億，答辯方現挑戰該遺囑的效力。

李寶安稱認為有遺囑列明接班人十分重要，故向林百欣提及定遺囑的事。﹙資料圖片﹚

李指有銀行問及林百欣的接班人

李寶安在2004年於麗新任職，因應林百欣的健康問題，有向麗新貸款的銀行於2004年中，向他問及林百欣的健康情況及其接班人等問題，李指當時年屆89歲的林百欣曾進行支架植入(俗稱通波仔)手術，又因跌倒而手臂骨折。林百欣住院時，反應略為緩慢，但返家後有回復正常。

李說：「我哋都估到，一個人去到80、90歲，好快有一日退休。」並認為需要有遺囑列明接班人，這對上市公司尤係重要。

當時林百欣有三類資產

李指林百欣當時的資產有三類，首類為上市公司股權，共涉5間公司，第二類為林百欣借款予他人，第三類為林百欣持有的𣾀豐銀行股票。他遂問林百欣的「得力助手」林建岳，對方著李問其母親余寶珠。他遂於同年7月和余寶珠，及公司另一高層何榮添午膳。他稱因為涉及接班問題，形容說：「呢件事好特別，好敏感，人越少越好。」因此未有其他林百欣的家人參與。

李寶安稱他最初問及林百欣的「得力助手」林建岳，林建岳卻叫他問其母余寶珠。(廖雁雄攝)

李原想叫余問林百欣

李稱他在席上問道：「如果老闆突然分配資產，麗新股票會畀邊個？」李指余回應：「你問我，我問邊個？」李便指余是林百欣的「枕邊人」，建議余問林百欣。余反建議說：「不如咁，你同我啲仔傾。」李問余是指哪一名兒子，余回應是林百欣的長子林建名、次子林建岳和養子林建康。

獲林百欣首肯找律師辦遺囑

李稱他便著手處理林百欣的遺囑，他先向林百欣建議由律師張定球成為遺產執行人，獲林百欣同意後，李便問林建岳亦獲得同意。他又說「我地好識做人」，詢問林建岳時，沒有告知他已獲林百欣首肯，李說：「唔會好似大石砸死蟹咁。」

案件明續。

案件編號：HCAP4/2011