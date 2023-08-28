保良局青衣學校宿舍疑發生虐兒事件　社署收轉介涉職員不恰當對待

保良局陳百強伉儷青衣學校宿舍疑爆虐兒事件。消息指宿舍員工在8月4日協助一名男童洗澡時，發現其腿上出現約10至12厘米的瘀傷，並將男童送往瑪嘉烈醫院治療，瑪嘉烈醫院其後因懷疑宿生被虐待而報警。有消息指出，學校已就事件翻查閉路電視，發現一名活動導師曾在前一日下午捉著涉事男童的雙手，並將其由廁所拖行約兩米去到大廳。



瑪嘉烈醫院表示，有一名8歲男童因大腿有瘀傷，8月4日被送到醫院急症室求診及接受治療，已於8月21日出院，醫院在檢查男童傷勢後，於8月9日報警。社會福利署則指已聯絡學校了解事件及會見有關兒童，該男童會暫時返回宿舍接受照顧。記者已向警方及保良局查詢事件。



宿舍員工為男童洗澡時發現腿上12厘米長瘀傷

據了解，該名男童為巴坦斯坦籍男童，保良局陳百強伉儷青衣學校宿舍職員在8月4日協助他洗澡時，發現其腿上出現約10至12厘米的瘀傷，並將男童送往瑪嘉烈醫院治療，院方其後因懷疑宿生被虐待而報警。知情人士指校方其後有翻查閉路電視（CCTV），發現一名活動導師曾在8月3日下午捉著涉事男童的雙手，並將其由廁所拖行約兩米去到大廳。

不過，有消息指出，在翻查閉路電視後，學校宿舍及保良局方面未有因事件採取任何行動，該名活動導師仍負責照顧宿生的工作，而受傷的男童亦在近日送回宿舍。

瑪嘉烈醫院報警 社署：稍後為男童制訂合適福利計劃

瑪嘉烈醫院表示，有一名8歲男童因大腿有瘀傷，8月4日被送到醫院急症室求診，入住兒童及青少年科病房接受治療。院方檢查男童傷勢後，於8月9日報警。醫院稱會配合警方調查，又指該名男童已於8月21日出院。

社會福利署則回覆指，於8月8日接獲一宗轉介，指一名男童懷疑在青衣一間學校內被職員不恰當對待，保護家庭及兒童服務課隨即聯絡學校了解事件及會見有關兒童。在社署社工、醫生、校方及家長同意下，有關男童會暫時返回宿舍接受照顧，校方期間會密切留意其狀況，以保障其安全和福祉。社署稍後會召開多專業個案會議，為男童制訂合適的福利計劃，並按他的需要作出跟進。