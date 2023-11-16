防虐兒會近三年虐兒涉性侵漸跌至9%　惟疫下網絡性侵兒童個案增加

防止虐待兒童會今日（16日）公布2022/23年度接獲187宗懷疑虐兒個案，涉及222名兒童，其中有16宗（9%）涉及性侵犯，較對上一個年度下跌3%。惟疫情兒童有較多時間上網及使用智能電話，去學習或與外界溝通，透過智能電話或互聯網誘識兒童後侵犯的個案上升。

該會指出，性侵犯不一定面對面進行，受害兒童被哄拍攝裸照後傳送給侵犯者，或在鏡頭前裸露身體給侵犯者觀看，也屬於性侵行為。



去年16宗虐兒涉性侵 網絡性侵包括傳送裸照或鏡頭裸露

防止虐待兒童會今日（16日）舉行記者會指出，去年接獲187宗懷疑虐兒個案，涉及222名兒童，其中有16宗（9%）涉及性侵犯，相比2020年的17%及2021年的12%，呈逐步下跌趨勢。不過，防止虐待兒童會總幹事黃翠玲指，近年懷疑侵犯者或侵犯者，透過智能電話或互聯網誘識兒童，與兒童建立信任關係後侵犯的個案上升。不過，會方今日未能提供相關數字。

她亦引述社會福利署的「保護兒童資料系統」，16 歲或以下的侵犯者亦有上升趨勢。她補充指，性侵犯不一定透過面對面，例如被哄拍攝裸照後傳送給侵犯者，或在鏡頭前裸露身體給侵犯者觀看，也屬於性侵行為。

防止虐待兒童會舉行記者會指出，2022年接獲187宗懷疑虐兒個案，涉及222名兒童，其中有16宗（9%）涉及性侵犯。（資料圖片）

疫下兒童多時間上網 增加接觸侵犯者危機

黃翠玲解釋，疫情期間，兒童有較多時間上網及使用智能電話學習或與外界溝通，增加了在網上接觸潛在侵犯者的危機，認為情況需要關注。她強調，兒童遭受性侵犯的創傷可帶來深遠影響，需要深入的治療才能幫助他們重整生活和重建人際關係。性教育對兒童的身心發展至為重要，惟香港仍欠缺整全及有系統的學校性教有。而制定打擊網上各種性罪行的法例及策略也很重要。

防止虐待兒童會建議 規管網絡供應商應對網絡性罪行

防止虐待兒童會建議，設立法定性罪行定罪紀錄查核機制，及為干犯嚴重性罪行之罪犯提供強制的治療服務，並推行全面學校性教育，以及制定條例或政策，規管網絡供應商須確保網絡平台的安全性，以應對網絡性罪行和預防兒童性侵犯。