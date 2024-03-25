復活節｜城巴加密香園圍、深圳灣口岸班次　A25線即日起全年無休

復活節將至，城巴今日（25日）公布將全面加強機場、口岸及各景點服務，香園圍及深圳灣口岸，將會在高峰日子分別提供最密5分鐘及7分鐘的班次。城巴亦指，機場快線A25開辦一周年，即日改為全年無休。



城巴表示，復活節長假期為旅遊高峰期，為向旅客提供直達快捷的交通選項，城巴將全面加強機場、口岸及各景點服務，將在兩大陸路口岸香園圍口岸及深圳灣口岸。當中連接香園圍口岸的「新界東口岸特快」B8號線，即日起恆常化延長平日服務時間。

將加強赤柱及山頂巴士服務

而在復活節假期間，B7和B8號線分別會加強至最密5分鐘和6分鐘一班。另外，深圳灣口岸的B3X號線於指定日子將加密至7分鐘一班。城巴亦將加強A21、A23號線等多條路線服務，令班次最頻密達每8分鐘一班，同時會加開通宵路線NA10，以方便港島區居民往返機場。

城巴亦指，機場快線A25即日起（25日）恆常為路線大幅增加班次及提升至全年無休全日服務。路線由啟德開出，途經紅磡、黃埔、尖沙咀，前往港珠澳大橋香港口岸及機場，穿梭市區重點住宅區及旅遊旺區，切合居民及旅客的出行需要。

另外，城巴表示，將會加強港島兩大旅遊熱點赤柱及山頂的巴士服務，來往赤柱的6、6X、260號線，及來往山頂的15、X15號線將於復活節及清明節公眾假期加密班次。