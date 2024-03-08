國際婦女節｜城巴首名女教車師傅培育百名車長：唔好當巴士係怪獸

今日（3月8日）是國際婦女節／三八婦女節。傳統以來交通運輸行業一直被視為由男性主導的行業，在公共交通運輸行業工作30年的「寬姐」韓師傅，現為城巴駕駛導師，為城巴首名女教車師傅，已培育出近百名車長。她的座右銘是「只要有信心，唔好當架巴士係怪獸，就可以駕馭到」。



楊車長（左）及「寬姐」韓師傅及為城巴女車長中其兩人。（城巴提供圖片)

城巴表示，近年愈來愈多女性加入公司，當中女車長數目不斷增加，相比2022年人數上升超過30%。

寬姐：女車長要花多一點時間適應車長駕駛室

「寬姐」韓師傅在公共交通運輸行業工作30年，在2013年加入城巴成為車長。她擁有豐富駕駛經驗，不論是山路、平路、或長途，甚至開篷巴士都能駕輕就熟。寬姐於2022年晉升至駕駛導師，成為城巴首名女教車師傅，至今已培育出近百名新力軍投身巴士行業，「呢幾年愈嚟愈多女性加入成為車長，只要有信心，唔好當架巴士係怪獸，就可以駕馭到，同其他師兄師姐齊肩戰鬥，無分彼此。」

寬姐認為女車長較男車長多一份細心，但有時受女性身形較嬌小、力度或心理質素等影響，要比男性花多一點時間適應車長駕駛室。

寬姐韓師傅為城巴首名女教車師傅，至今已培育出近百名新力軍投身巴士行業。 （城巴提供圖片)

720號線女車長曾任語文教師 擅長與小朋友溝通

駕駛720號線的楊車長8年前移居香港落地生根。她原本是一名小學語文科教師，為了更好照顧家庭及陪伴小朋友成長，加入城巴成為巴士車長。「我起初來港時，因為人生路不熟，都花了一段時間適應。為了更快熟習香港的路面狀況，每當有空時我就會主動『操線』，務求以最快速度成為一名專業車長。」

楊車長笑言，可能因為自己是一名母親，因此很多小朋友都好喜歡乘坐由她駕駛的班次。她從駕駛席上看着小朋友成長，更是感到無比光榮及欣喜。「只要有恆心，不斷自我提升，不論男女一樣可以成為業界的靈魂人物！」

全薪產假及侍產假福利冠絕同業

城巴表示，一直致力締造家庭友善的工作環境，務求令員工能取得家庭生活平衡。目前福利包括：冠絕業界的24周全薪產假、12天全薪產前檢查假、3天有薪婚假、14天全薪侍產假、2天有薪恩恤假及懷孕車長之特別工作安排。城巴近日更積極鼓勵一眾女同事加入運輸物流學會轄下委員會「蔚．木蘭（WiLAT）」，共同為推動提高女性在物流同運輸領域地位而努力。