黎智英案｜國安法後認為黎會第一個被捕　陳梓華稱亦自覺已無退路

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（23日）踏入第64天，陳梓華繼續作供。控方指2020年5月人大常委公布實施《港區國安法》後，黎向陳發訊息稱：「X街打到嚟喇！」陳有著黎要小心，並自言已沒退路，又說：「如果你們都倒下了，我便會是站著的最後一人。」陳解釋，他當時認為「《國安法》如果要拉人，第一個就係黎智英。」他認為負責任的做法是把「國際線」的人送走，又自覺若黎及李宇軒等人被捕，他便會是在港的最後一人。



陳梓華稱他當時已覺得自己已無退路。

美關注香港示威者設炸彈等暴力行為

控方在庭上展示訊息，顯示黎智英曾於2020年4月向陳梓華轉發一系列訊息，透露美國當局關注香港示威者「新近的暴力行為」、炸彈的威脅、有否警察或平民死亡；並指該些訊息為機密訊息，著陳不要轉發。陳稱當時黎沒透露發訊人身份，但相信黎轉發訊息，是想將美國政府的取態帶回香港。陳遂問黎可否將訊息轉發給李宇軒及「攬炒巴」劉祖迪，因他想讓兩人知道，美方不認為制裁是唯一途徑。

攬炒派與勇武派並不等同

法官李運騰問及「攬炒派」與勇武派的關係？陳解釋，他不會視兩者等同，劉祖迪則認為他與勇武派是「兄弟爬山，各自努力」，即使他未必完全認同勇武派的暴力行為，但絕不會批評或阻擋他們。他續解釋，反修例運動中有著不同光譜的人，不管如何，大家都是為了爭取五大訴求，彼此不應互相攻擊。

陳梓華稱，黎智英曾向他發出訊息，指美國當局關注香港示威者的暴力行為，相信黎想將美政府的取態帶回香港。(資料圖片/李澤彤攝)

向黎報告所有人會依其方向進行

同年5月初，陳曾向黎發訊息指：「所有項目仍在進行。正努力與各方聯繫。」他解釋當時大家已有共識；「所有人會跟隨佢（黎）嘅方向。」故他想讓黎知道，「重光團隊」及「國際線」的情況。

有重光團隊成員想發展台灣線

同月21日，黎向陳轉發訊息，提及「逆權運動年輕人陣營想與唐鳳和中華文化協會聯絡」，並著陳與台灣《蘋果日報》社長陳裕鑫聯絡。陳解釋當時「重光團隊」有成員想發展「台灣線」，他遂聯絡黎，黎問他們會否想與台灣數位政務委員唐鳳及中華文化協會的人見面，但陳最終沒與上述人物見面。

陳梓華稱全國人大宣布實施《港區國安法》後，認為黎智英會第一個被捕。（資料圖片/羅君豪攝）

認為國安法後第一個要拉的是黎智英

同月28日，黎發送一則有關全國人大常委公布實施《港區國安法》的新聞連結，並稱：「X街打到嚟喇！」陳回覆說：「事情至今，已經難以逆轉形勢。我哋唯一擔心是你與Martin及你們家人的自身安全。萬事請以自身安全與事業存續為首要考慮。」陳庭上指，當時黎不斷呼籲對抗政府，又指示他們推動制裁，他認為「《國安法》如果要拉人，第一個就係黎智英。」

黎稱準備作戰到最後

黎接著在該段對話中說：「當一個人走出來爭取自由，他便已準備好要戰鬥到最後。我們或許不會贏，但必須堅持。」陳回答：「Martin曾教我：時勢造英雄（cometh the hour, cometh the man）。我沒有退路，但我自覺有責任盡力保留我們的力量⋯如果你們都倒下了，我便會是站著的最後一人。」黎再稱：「所以你跟你的同志都很重要⋯你們是我們勝利的希望。」

陳梓華稱，若李宇軒(圖)等人被捕後，他會是留在香港的最後一個。(影片截圖)

陳認為負責任做法是把國際線的人送走

陳解釋，當時他認為如果黎及Mark Simon被捕，那就只有他和李宇軒留在香港，若李都被捕：「咁我就係得番最後一個人。」他說：「我認為當時負責任嘅做法係，應該係國安法之前將所有人（國際線成員）送走，而我應該係最後尾一個走。」因為這些「國際線」成員做了很多，他一直都無甚建樹；他只是充當傳話角色，不像李、劉甚或黎等人般難以取代。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022