黎智英案｜施明德著劉祖廸唔好以為走得甩　但被捕反會獲群眾支持

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第63天，法律助理陳梓華今午（19日）繼續作供，並提到他與「攬炒巴」劉祖迪在2020年1月與黎智英會面後，與台灣與民運人士施明德見面的經過。施對他們說，若非黎智英介紹，不會與他們見面，又分享其政治犯之路，施更向劉稱劉所做的事情，必然會有後果，著劉不要心存僥倖，並說：「唔好以為你可以走得甩。」他又勉勵劉要「高舉犧牲精神」，更指若劉返港被捕，反而能夠獲取群眾支持。會面他與劉祖迪及李宇軒開視像會議，三人同意跟隨黎的建議，遊說國際制裁港府。



陳梓華稱在台灣之施時，曾與台灣的民運人士施明德見面，施並分享他成為政治犯的經歷。(資料圖片)

建議劉發群眾運動要有統一清晰訴求

陳梓華稱，他於2020年1月11日中午，與劉祖迪和黎智英等人在黎於陽明山莊的大宅見面後，他繼續留在黎宅，並與台灣民運人士施明德、何俊仁及李永達三對夫婦晚飯，期間論及台灣大選。翌日陳與劉祖迪及林姓「女手足」，再與施明德夫婦會面，當時黎並無出席。施稱若非由黎介紹，不會和他們見面；他又問劉對反修例運動的看法，建議劉日後若再發起群眾運動，需考慮認受性、統一性及清晰的政治訴求，群眾要跟隨「總指揮」方向。

不可以自己不犧牲又叫人做事

施又分享他成為政治犯之路，著劉「唔好心存僥倖」、「唔好以為你可以走得甩」。陳指施大致上是吿訴劉：「你而家做緊嘅嘢，係一定有後果嘅，你唔好以為呢個後果可以避開到。」劉當時仍想繼續做海外或匿名抗爭者，但施認為劉若返港被捕，反而能獲取群眾及在囚抗爭者支持。施又勉勵劉說：「高舉呢個犧牲嘅精神，你唔可以自己唔犧牲，但又叫其他人做嘢。」

陳梓華指劉祖廸當時仍想做海外或匿名抗爭者。（Getty Images）

視像會議討論如何推動國際制裁

陳與施明德見面後，晚上在酒店跟劉祖迪、李宇軒開視像會議，三人均同意黎的想法，即遊說國際推動制裁，並商討各人分工：劉作為「精神領袖」推廣「攬炒」；李做國際遊說及擴充人脈；陳則嘗試與「勇武派」打開對話渠道，及詢問政治素人會否參與「議會線」。視像會議之後，他致電黎稱李及劉同意「跟隨黎的行動」。

劉在美與當地港人組織有糾紛

台灣之旅後，陳再次致電黎指，劉不想打「議會線」，但會在「國際線」上「全力開火」，李在開拓「日本線」難接觸「枱底人」，同時劉等人打「美國線」時與當地港人組織有糾紛，故想黎出面調停。黎著他們「唔好心急」，並指這是「持久戰（long game）」，陳可找Mark Simon協助調解「美國線」紛爭。陳補充說，他事後獲黎補償英國及台灣之旅共8萬旅費，當中2萬為林姓「女手足」的旅費。

陳梓華稱黎智英當時想辦初選以制衡政府的選舉傳統

答應助黎說服眾志參與初選

2020年2月，陳將「眾志聯盟」的立法會參選名單發給黎，包括黃之鋒、羅冠聰等，並稱名單不受初選約束；黎回覆指初選有認受性，名單上的人始終都要參與。陳解釋當時有風聲會辦初選，他將訊息名單轉發予黎，稱會盡力跟進，說服「眾志」名單參與初選，因他認為應按照黎在台灣會面時的想法去做，這是他與黎之間的「默契」或「共識」，若能幫助黎：「就係貢獻緊喺反修例運動。」

黎想辦初選以制衡政府的選舉傳統

陳續指他於2019年7月及11月與Mark Simon兩度見面後，再於2020年5月在香港美利酒店第三度見面，當時Mark指已與黎聯絡數間傳媒公司，並會協辦初選及舉辦論壇，希望這會變成一種制衡政府的「選舉傳統」；又稱美國政府想看到這種利用選票制衡政府的做法，更勝暴力示威。Mark亦提到，黎有意帶陳及數名年青人出席美國聽證會推動制裁。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022