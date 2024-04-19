黎智英案｜陳梓華憶陽明山會面　黎明言想培養劉祖廸當政治明星

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第63天，法律助理陳梓華今(19日)續作供，並提及他與「攬炒巴」劉祖迪等人，在台灣陽明山莊與黎見面的經過。陳指黎在會上提及想培養劉做政治明星，並可提供「10千鎊」生活資助，但劉稱不想做政治明星。黎又提到想結合「國際線」、商界等板塊，加上民間力量，才可達到「支爆」，又稱根據歷史經驗，他相信很快便會「支爆」。黎又進一步指，若能與外國政治顧問建立關係，藉以影響外國對華政策，認為將來甚至可能有機會推翻中共。但他又稱他這代人未必能夠實現，著劉等年青人接捧。黎並透露想學美國模式辦初選。



陳梓華指黎智英(圖)在台灣的會上提及他的支爆想法，又稱想培養劉祖廸做政治明星。(資料圖片)

黎發文章教陳如何說服固執的領袖

陳梓華稱，與黎在台灣陽明山莊見面前，黎曾向他發出一篇由英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）撰寫的文章連結；指該文章可幫陳說服「其他固執的領袖」。陳指黎當時想陳告訴年青人，不要爭取國際話語權，應該團結一致對抗港府，他理解黎發出文章連結是想「指導」他如何說服其他人。

想培養劉做政治明星

陳又憶述2020年1 月11 日的台灣之行，他與劉祖建，及一名可聯絡「勇武派」的林姓「女手足」同行，到黎位於陽明山莊的別墅見面。他們互相介紹後，黎問劉工作上有否遇到問題，又說想培養劉當「政治明星」，並可在生活上資助他「10千鎊（10K pounds）」，及介紹劉認識一些政治及經濟人物。但劉稱：「唔想做政治明星。」

指訪美應去認識枱底人

黎續指李宇軒於2019年12月訪美之行「唔應該係咁樣」，應要認識一些「枱底人」，即政治顧問或規劃國家政策的人，而非認識美國參議員Rick Scott、Ted Cruz等「枱面人」，因為「老泛民」已建立這些網絡。黎指某些政府低職位員工，或在年輕時已認識一些民主人士，當這些低職位員工升至高層時，「呢種咁嘅關係就十分之有用」，如陳方安生及美國眾議院議長裴洛西便是如此。

黎提到要團結各方達至支爆

至於為何要多認識「枱底人」，陳指可協助國際遊說，推動反華政策，包括經濟封鎖及制裁，長遠爭取國際認同，透過禁運、制裁等向政府施壓。黎曾提到要團結不同板塊，包括議會、海外組織、街頭力量、「國際線」及商界，再加上民間力量，「先可以達到支爆 。」陳理解「支爆」是「經濟崩塌」及「政權崩塌」，而「民間力量」即要有民怨，又指黎當日才首次提及商界，並稱其實好多商家佬不滿。

陳梓華指劉祖廸對黎智英提的支爆想法不感樂觀。（Getty Images）

黎稱根據歷史經驗好快會支爆

陳續指劉祖迪對黎的想法感悲觀，不相信能夠實現「支爆」。黎回應說「根據歷史嘅經驗，好快會支爆 ，因為中國政府用好多資源監控人民。」但即使「支爆」中國GDP仍會維持6成，這便是引入美國民主的最好時機。黎又跟劉說要好好運用他的資源，及攬炒團隊的支持推動制裁。

與枱底人建立關係影響對華政策

黎解釋國際遊說首要令外國知道香港發生的事；爭取當地關注及譴責香港政府；再將外國政府或「枱底人」的想法帶回香港，令港人知道外國政府沒離棄香港，從而保持士氣；最後再與「枱底人」建立關係，藉以影響外國對華政策，推動制裁，「甚至將來可能有機會推得翻中共。」黎又稱「佢呢代人未必能夠實現呢件事」，望攬炒團隊及年青人可接棒。劉個人同意這個大方向，但稱需跟李商量攬炒團隊能否配合。

陳梓華指黎智英在陽明山的會面中，提及想學美國模式辦初選。

透露想學美國模式辦初選

黎亦問劉有否考慮參選應屆立法會，稱若有政治素人參選，他會提供傳媒曝光及經濟資源，如過去就曾資助「雷動計劃」；又指想學習美國模式辦初選，已向一間歐洲投票程式公司報價，惟該投票程式只需手機號碼登記便可，容易失去公信力。法官李運騰問截至2020年1月，是否有人提過初選？陳說以他所知沒有，同年2月他才首次接觸有意參加初選的人。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022