旅發局與小紅書達戰略合作　邀KOL體驗文旅特色宣傳香港旅遊

Citywalk、窮遊香港等旅遊形式近月冒起，內地社交平台小紅書獨當一面，香港旅遊發展局今日（12日）公布，為進一步加強在內地市場的宣傳推廣，與小紅書達成文旅戰略合作意向，雙方未來將在文化旅遊領域展開深度合作，開展內容共創共享，邀請更多內地和香港網紅（KOL）體驗香港的文旅特色，小紅書會運用其網絡平台資源及優勢，協助旅發局宣傳香港旅遊。



旅發局指出，小紅書活躍用戶高達2億，當中逾7成用戶為90後。總幹事程鼎一與旅發局代表團成員周三（10 日）獲邀出席在福建泉州舉行的「小紅書社區文旅大會」，會上小紅書宣布香港獲頒2023年度小紅書「用戶年度喜愛目的地—年度飊升頂流」，亦成為小紅書用戶中熱門搜尋出境旅遊目的地。

程鼎一表示感到非常鼓舞，感謝小紅書博主分享香港多元化體驗，啟發內地旅客深度遊香港。他稱十分高興與小紅書達成今次合作意向，進一步推出多個推廣項目，推高香港旅遊在內地的曝光及流量，繼續令香港成為內地旅客最受歡迎旅遊城市之一。

夥拍小紅書推高香港旅遊流量和曝光

旅發局表示，計劃與小紅書在未來一年推出多個合作項目，藉着小紅書數以億計活躍用戶的平台，提升帖文曝光率。雙方未來會共同策劃發起主題宣傳活動，將香港獨具特色的國際化都市魅力、多元文化氣息及全年無間斷的盛事氛圍，精準地與內地消費者分享。

旅發局表示，會與小紅書將開展內容共創共享，邀請更多內地和香港網紅（KOL）體驗香港的文旅特色，透過他們的「用戶原創內容」解鎖香港新玩法、新體驗，全方位向內地消費者傳送新鮮遊玩靈感，以第一視角講好香港故事。

旅發局稱早於去年已與小紅書有多項合作宣傳香港旅遊，合作帶來最少一萬篇香港旅行筆記和3億次活動曝光。