Donki三文魚壽司走塑？透明盒驚變密封盒　網民嘲反智激似一物件

422走塑昨日（22日)推行後已經「災情處處」，不少人在享用外賣時都不能順利使用紙製或木製餐具，而今日更有位網民表示行逛Donki時，驚覺壽司盒也更改為紙製餐盒，引起網民熱議。



近日有位網民在facebook群組「我哋真係好L鍾意香港2.0」以匿名發布一則帖文，並配上自己在donki購物，經過陳列壽司的攤檔時，驚見原來裝三文魚的塑膠透明盒更換成了密封盒蓋，而無法清楚看到壽司的新鮮程度，更表示「失去咗先識珍惜，完全睇唔到內籠」，現在只能透過盲猜、抽盲盒的方式，希望可以幸運挑選到新鮮的壽司，而不能像過往一樣，挑選自己喜歡的壽司才付款。

Facebook截圖

事件一出後亦引來眾多網民留言討論，不少人都對壽司更改包裝表示不滿，「係佢自己戇居啫，其實都仲可以用多半年之前嘅盒」，亦有不少網民認為再購買之前看不到壽司的質素，有機會令食物質素下降，表示不會再購買，「抽盲盒」、「吸引力大減，都是更加浪費食物」、「睇唔到咪唔買囉」、「睇唔到樣都算，用個裝蛋咁款嘅盒，見到都唔開胃」、「依家搞到可能伏伏伏」、有網民也擔心其他食店如爭鮮、華御結也轉包裝。

第一階段管制即棄膠餐具計劃4月22日起實施，香港禁止銷售和免費供應受管制即棄塑膠產品，包括禁止在食堂及向外賣顧客提供膠叉、膠刀、膠匙、膠飲管，及所有發泡膠餐具，酒店也禁止免費提供小樽裝洗髮露、沐浴露、護髮素、潤膚露和洗手液。日用品方面，禁止銷售和免費供應膠柄棉花棒、雨傘袋等日用品。