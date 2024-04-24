許正宇晤卓雅敏談及移英港人未能早領MPF　重申BNO在港不獲承認

撰文：蕭通
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財經事務及庫務局局長許正宇今天（24日）與訪港的英國外交發展部國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan，又譯：特里維廉）會面，談及移英港人未能取回MPF供款的誤解。許正宇強調，BNO護照不會在香港獲承認為任何形式的身份證明，因此強積金計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證作為永久離開香港的原因，並申請提早提取強積金的證據。

許正宇向卓雅敏介紹香港近期的經濟情況和金融市場的最新發展，包括香港如何利用「一國兩制」下聯通中外的獨有優勢，發展總部經濟，以及金融科技和綠色及可持續金融方面的最新舉措等，並討論了香港與英國在金融、商業等領域的合作機遇。許期待香港與英國企業和投資者在這些不同範疇深化合作，為兩地市場開拓更大的發展空間。

強調《維護國家安全條例》有助吸引外資

他也在會面中強調，《維護國家安全條例》的根本目標，是更好保障香港居民及在港其他人士的基本權利及自由，有利於香港構建安定繁榮的營商環境，全力推動經濟和金融發展。條例亦依法保護根據《基本法》及國際公約適用於特區所規定享有的人權和自由，讓香港在更安全和穩定的環境下吸引更多企業和投資。

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許正宇
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