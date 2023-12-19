港人為英國樓最大海外買家　持有物業市總值逾100億英鎊

英國推出BNO簽證以來，英國物業成為港人投資或置業新寵。截至今年6月尾，英國已批出相關簽證達17.6萬宗，預計已有逾15萬港人抵英。外電消息稱，港人在英格蘭和威爾斯擁有24,759個物業，據市場估值達108億英鎊(約1,028億港元) ，佔英國海外物業投資者的投資總額逾13%，超越新加坡及美國，成為為最大的海外投資者。而中國內地買家則僅排行第五。



英國推出BNO簽證以來，英國物業成為港人投資或置業新寵。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

內地買家僅排行第五

報道引述Benham & Reeves的報告指，海外人士持有英格蘭和威爾斯房屋價值高達788億英鎊（約7,497億港元），而香港業主佔比最大，達13.7%，共持有24,759個物業。新加坡排第二，擁15,725個物業，市值估計72億英鎊（約684億港元）。美國排行第三，市值估計51億英鎊（約484億港元）。

至於中國內地買家，則排行第五，擁有英國物業價值估計42億英鎊（約399億港元），僅次於阿聯酋。排第六位為馬來西亞業主，市值估計約40億英鎊（約380億港元），第七位科威特有約36億英鎊（約342億港元）、愛爾蘭有33億英鎊（約313億港元）、澳洲有31億英鎊（約294億港元），沙特阿拉伯有31億英鎊（約294億港元）。

來自新加坡業主持1.5萬個物業

有業內人士表示，有經濟能力港人都希望落腳倫敦並置業，主要由於普遍家長認為倫敦對小朋友教育有更好的發展。同時，選擇物業時希望該區有良好教育、良好社群及低犯罪率，為了買到理想的房屋，不少香港移民家庭會與當地人爭先競價，繼而推高英國樓價。

全英最大按揭貸款機構Halifax數據顯示，該行制訂的樓價指數繼十月份按月升1.2%後，11月英國整體樓價升0.5%，至28.36萬英鎊，連升第二個月，按年則跌1%，也較2002年高峰低約3.5%。按地區計算，英格蘭東南部按年跌幅最大，為 5.7%，倫敦區平均樓價52.46萬英鎊，按年跌3.8%。

英國地產代理商Benham & Reeves數據顯示，在2020年1月至2021年8月期間，倫敦的香港業主數量增長了近10%，增長幅度最大的是在泰晤士河畔的京斯敦。