五一煙火尖東海濱花園外維港上演　金色主調長10分鐘【附觀賞位】

為吸引旅客來港，當局計劃每月在維港舉行煙火匯演，旅發局今日（25日）公布，五一海上煙火表演將於5.1當晚於尖沙咀海濱花園、近尖沙咀東對開維多利亞港海面上演，表演長約10 分鐘。煙火將由離岸130米的躉船發放，高低有序地發放至水面最高約100 米。



旅發局指，整個海上煙火表演以金色為主調，煙火配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演，提供雙重視覺效果。煙花表演特別圖案包括有巨型「HK」字樣綻放於維港天際線前，也有開心笑臉點綴晚空。旅發局同時提供最佳觀賞位置，特別提醒文化中心及星光大道對出一帶海濱長廊均未能觀賞煙火表演。



五一海上煙火表演以金色為主調案，煙火將配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。（旅發局提供參考圖片）

文化中心及星光大道對出一帶海濱長廊未能觀賞

旅發局稱會在5 月1日晚上8 時正於尖沙咀海濱花園（近尖沙咀東）對開維多利亞港海面呈獻五一海上煙火表演，表演長約10分鐘，煙火將由離岸130 米的躉船發放，最高發放至水面最高約100 米。

旅發局列海上煙火表演最佳觀賞位置：

• 尖沙咀海濱花園近尖沙咀東

• 紅磡海濱花園，近建灣街一帶

• 北角東岸公園主題區

• 灣仔海濱場地，包括水上運動及康樂主題區及HarbourChill 海濱休閒站

• 灣仔臨時海濱花園，近金紫荊廣場



巨型「HK」字樣綻放維港天際線 開心笑臉點綴晚空

整個海上煙火表演以金色為主調，旅發局指會展示特別圖案，煙火配合「幻彩詠香江」燈光多媒體匯演。當中，將有巨型「HK」字樣綻放於維港天際線前，也有開心笑臉點綴晚空。旅發局同時提供最佳觀賞位置，特別提醒文化中心及星光大道對出一帶海濱長廊均未能觀賞煙火表演。

油尖旺購物節同於5.1揭幕 2,200間商戶提供優惠

旅發局又指，為便利市民旅客出行，旅發局推出一站式「五一旅遊專屬網頁」，連結長假期間的禮遇、交通安排及景點開放時間等資訊，方便一覽。當中，由油尖旺民政處及區議會合作發起的「油尖旺購物節」亦將於5.1起動，油尖旺民政事務專員余健強指，今年油尖旺購物節已得到逾110間品牌、近2,200間商戶參加，特別是位於尖沙咀及旺角等區域的商場、酒店、食肆及零售店，各商戶均會提供不同限定優惠。