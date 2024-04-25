體檢中心白血球報告與事實不符　衞生署︰涉違醫療條例交警方跟進

有市民向電視節目投訴，指早前光顧體檢中心，發現檢測過程不專業，報告稱其白血球指數低至危險水平。事主隨後到私家醫院檢查，報告結果竟相差一大截，故對該體檢中心的感到不滿。



衞生署同日晚上（25日）回應指，正跟進一間旺角的私營體檢中心，涉嫌違反《輔助醫療業條例》，已轉交警方跟進。署方又指，本港醫療專業人員的專業註冊及規管，包括醫務化驗師及放射技師，均由所屬的專業管理委員會或管理局，按相關法例處理。若相關人士並無註冊，即屬違法，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。



過去十年，醫務化驗師委員會審理的個案中，只有四宗被判罪成。（資料圖片／歐嘉樂攝）

旺角一間私營體檢中心涉違反《輔助醫療業條例》

今晚無綫電視節目《東張西望》接獲市民該宗投訴後，衞生署同晚公布，正跟進一間位於旺角的私營體檢中心涉嫌違反《輔助醫療業條例》（第359章）的情況，並已將個案轉交警方跟進。署方會積極配合警方調查及在有需要時提供專業支援。

衞生署指，醫務化驗師管理委員會、放射技師管理委員會，為根據該條例及其附例成立的法定機構。在專業自主的原則下，兩委員會分別規管註冊醫務化驗師及放射技師的專業操守，以確保醫務化驗、放射診斷及治療等服務質素。

收集樣本、於實驗室內包裝及加入石蠟固定樣本都可能出錯。（資料圖片／林靄怡攝）

醫務化驗師／放射技師無專業註冊 即屬違法

衞生署表示，任何人在本港從事醫務化驗師或放射技師專業，須向其管理委員會申請註冊。《條例》訂明相關專業，但無專業註冊，即屬違法，一經定罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。

衞生署發言人強調，根據醫務化驗師管理委員會、放射技師管理委員會，分別發出的《專業守則》，任何註冊醫務化驗師及放射技師，若無註冊醫生或牙醫等轉介下，不得為醫務診斷、治療任何化驗，及對人類診斷性造影。

各醫療專業人員可於各管理委員會，或管理局網頁，查閱相關專業人員註冊名單。（政府新聞網圖片）

可在相關網頁查閱專業人員註冊名單

衞生署指，香港各醫療專業人員，包括醫生、護士、放射技師及醫務化驗師等，可於各管理委員會或管理局網頁，查閱相關專業人員註冊名單。

衞生署提醒，市民如懷疑有任何員專業失當，亦可向相關管理委員會及管理局作出投訴，以跟進每宗投訴個案，有需要時會轉介至其他執法機構。