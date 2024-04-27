中證監5項惠港措施　許正宇稱可吸內地投資者　23條提供穩定環境

中國證監會早前公布將採取5項措施，拓展優化滬深港通機制，財經事務及庫務局局長許正宇今早（27日）接受電台訪問稱，這些措施將優化現有產品，便利內地投資者參與香港市場。



財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片/夏家朗攝）

預計三個月落實措施

中國證監會早前公布將採取五項措施拓展優化滬深港通機制，包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍；將REITs（房地產投資信託基金）納入滬深港通；支持人民幣股票交易櫃台納入港股通；優化基金互認安排；支持內地行業龍頭企業赴香港上市。

財經事務及庫務局局長許正宇今早於商台節目《政經星期六》表示，這些措施將優化現有產品，而將房地產投資信託基金納入滬深港通後，除酒店、商場外，數據中心、電商業務等新經濟產業均可加入，豐富產品種類。

而支持人民幣股票交易櫃台納入港股通，將有利香港發展境外人民幣業務，便利內地投資者參與香港市場。他表示，由於港交所與內地結算所需要時間更新系統，證券商亦需要測試及演練，預計三個月可以落實優化措施。

23條立法提供穩定環境予投資者

被問及早前出訪美國，當地官員領袖對香港發展前景的信心如何、是否有政治考慮等。他表示23條立法及國安工作能提供更加穩定環境以發展，全球地緣政治變化或高息環境，是全球共同面對的挑戰，亦能理解。他續指，國安法及23條立法提供更加安全穩定環境予投資者，「我哋做呢樣嘢係天經地義，亦都為下一步發展提供好好基礎。」

他亦提及，當地官員亦對於香港新的金融領域很有興趣，包括本地市場發展、互聯互通的不同措施等，亦包括未來希望盡快落實的境外國債期貨，以及綠色可持續金融及金融科技。

中小企經營困難 當局稱會持續檢視情況

另外，現時息口高企，經濟尚未完全復甦，中小企業經營困難。如破產管理處公布三月提交個人破產宗數，自去年十一月以來最多，根據立法會數字顯示今年第一季已有兩萬多間公司撤銷註冊。他表示，一直有留意情況，整體環境如息口高企，又認為破產宗數，部分或因受經濟情況影響，會持續檢視情況。