中國大媽憑「頂碗神技」風靡NBA　獲讚好看過球賽　驚人收入曝光

還得是「中國大媽」！關鍵時刻，真的很牛！



最近，日站君發現這樣一個拿下NBA的牛人！叫牛榮，來自中國山西。她從小學習雜技，踩獨輪車、頭頂瓷碗等高難度動作全都不在話下。

但機緣巧合，牛榮有一次將這些絕活搬到了NBA的舞台上，結果讓全場所有人都大為驚歎！

點圖放大看看牛榮「一腳疊五碗」的經典絕招：

+ 27

因為表演太過精彩，掀起了一股新風潮！甚至大家有些時候認為牛榮的表演比NBA球賽還精彩！

本來NBA為了掙更多的錢，總是會搞點花樣來迎合全球球迷的口味，比賽中途會加入一些娛樂節目。

沒想到，牛榮偶然一次的表演讓NBA球迷為之瘋狂了！而且還讓世界各地的球迷更了解和認同了中國文化。

【延伸閱讀】東北大媽在日本做清潔25年做到世界第一 身世坎坷誓不向命運低頭（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 38

如今她已經被NBA聯盟邀請了50多次，真的成了一名NBA紅人，大家還給她起了一個有趣的名字叫「Red Panda」。

而且據説牛榮的出場費超級高，短短5分鐘的表演就能拿到將近3萬元人民幣的報酬！

除了NBA，她還有一大堆商業演出機會。網友們都説：這是真文化輸出了！那麼大家覺得這樣的表演怎麼樣呢？

【延伸閱讀】貴州「村BA」人氣不輸NBA 民族舞代替啦啦隊 還有翻版高比拜仁（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 16

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】