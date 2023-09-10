世紀暴雨︱60宗水浸已完成清理　政府將巡查斜坡樹木等高風險地方

本港上周四至五（7至8日）經歷一場世紀暴雨，本港多區水浸，交通癱瘓。政府下午召開跨部門記者會，公布政府跨部門善後工作進度，發展局局長甯漢豪指，現時因暴雨而做成的60宗水浸事故現時已清理好，雖然因為間中落雨而收到零星的積水個案，相信很快便可處理。至於75宗山泥傾瀉報告，甯漢豪指當中54宗事故已完成檢視，19宗山泥傾瀉涉及全面封路，現時亦大部份已全面或局部解封。



甯漢豪又指局方啟動的主動巡查包括斜坡、樹木、老舊樓宇，務求在數日內完成風險較高地方的巡查，又再次提到今次是「500年一次發生咁大嘅大雨」，但無論水浸及山泥傾瀉亦是在可控的情況下，反映香港的渠務及斜坡管理工作有一定「底氣」。



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發展局局長甯漢豪指，因為暴雨而做成的60宗水浸事故現時已清理好，但亦因為間中落雨而收到零星的積水個案，相信很快便可處理，而渠務處人員亦一如以往在惡劣天氣後主動巡查河道及渠溝，清理遺留的雜物。

▼9月9日 黃大仙中心北館水浸後滿目瘡痍▼



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截至今日中午，土力工程處收到75宗山泥傾瀉報告，甯漢豪指當中54宗事故已完成檢視，亦建議有關部門需要採取跟進工程。她又提到有19宗山泥傾瀉涉及全面封路，現時大部份已全面或局部解封。

而6宗涉及須要疏散民居的情況中，甯漢豪表示最大型的茶果嶺村亦在昨日已進行解封，剩餘5宗分別分佈於紅山半島、羅湖村等，都涉及到較低矮的構築物，約20多人需要撤離，將會繼續檢視情況，安全情況下才會解封。

▼9月9日下午 李家超視察石澳道山泥傾瀉和路陷現場▼



甯漢豪又提到，局方啟動的主動巡查包括斜坡、樹木、老舊樓宇，工作於昨日已開始啟動，涉及多個部門，正集中資源調配人手處理，務求在數日內完成風險較高地方的巡查。她又呼籲市民配合政府工作，因為極端天氣後，樹木、建築物及斜坡等吸納大量雨水，存在一定風險，在政府部門巡查前希望市民保持高度警覺，遠離山坡及避免在樹下停留。

至於渠務及維護山坡設施的安排，甯漢豪指香港多山坡，亦處於颱風入侵地帶，所以多年前已開始渠務及斜坡管理的工作，現時標準更是名列國際前列。但亦強調今次是「500年一次發生咁大嘅大雨」，無論水浸及山泥傾瀉亦是在可控的情況下，相信反映渠務及斜坡管理的工作有一定「底氣」。

但她亦指氣候變化下香港亦要積極面對問題，要超前部署，提到在2022年已開始研究，假設出現極端天氣如何應對，期望可在2024年完成研究，而水浸黑點由120多個大減至只剩下4個，斜坡亦投放大量資源進行維護，日後亦會作出相應跟進。

▼9月9日早上 林世雄到場視察工作人員搶修石澳道▼



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▼9月10日 往石澳巴士恢復行駛▼

