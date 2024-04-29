賽馬｜馬王「金鎗六十」冠軍一哩賽梗頸四　「永遠美麗」奪第九冠

馬會周日（28日）在沙田馬場舉行國際賽馬富衛保險冠軍賽馬日，共上演三場一級賽，總獎金再創新高達7,200萬港元。其中富衛保險冠軍一哩賽由12屆冠軍練馬師蔡約翰訓練的「永遠美麗」勝出，為該匹馬第九個冠軍成績。由練馬師呂健威訓練的「金鎗六十」，則以第四名衝過終點，但牠返回解鞍處時，現場觀眾的喝采聲此起彼落，向這匹三屆馬王致敬。



富衛保險冠軍賽馬日在沙田馬場舉行，同日上演三場一級賽。（馬會提供圖片）

總獎金7200萬港元再創新高達

馬會表示，今次香港賽駒迎抗11匹來自海外良駒的挑戰，是此賽日自2018年首次舉辦以來最多海外馬匹參賽的一屆，香港賽駒全部勝出。三項一級賽分別為主席短途獎、富衛保險冠軍一哩賽，以及富衛保險女皇盃，總獎金再創新高達7,200萬港元。

由沈集成訓練的「浪漫勇士」攻下富衛保險女皇盃，成為首匹三度勝出此賽的賽駒。（馬會提供圖片）

馬會指香港隊最終囊括三場一級賽的桂冠：

．浪漫勇士成首匹三度勝出富衛保險女皇盃

由練馬師沈集成訓練、麥道朗策騎的「浪漫勇士」攻下富衛保險女皇盃，成為首匹三度勝出此賽的佳駟，締造歷史，現場掌聲雷動。「浪漫勇士」在港出賽19戰14勝，今季攻下四場一級賽，繼去年10月底在澳洲勝出一級賽覺士盾，及12月浪琴香港盃，寫下香港賽馬歷史新一章。

「浪漫勇士」勝出賽事後，數萬名馬迷熱烈歡呼。（馬會提供圖片）

沈集成表示，因天雨關係今仗對「浪漫勇士」來說極具挑戰，牠須付出很大努力才能取勝，因此贏出賽事感到十分開心。他又指，暫時計劃安排「浪漫勇士」於6月出戰日本角逐一級賽安田紀念賽，不過馬匹的健康及狀態是首要考慮，將視乎馬匹恢復情況再作最終決定。

練馬師沈集成對「浪漫勇士」贏出賽事感到十分開心。（馬會提供圖片）

．賢者無敵勝出主席短途獎

由布文策騎的「賢者無敵」以強勁姿態追上，奪得主席短途獎冠軍。該駒在港服役至今12戰4勝，此賽同時是練馬師賀賢在港的第二場一級賽勝仗。

主席短途獎由賀賢訓練的「賢者無敵」勝出，該駒首度在港攻下國際一級賽桂冠。（馬會提供圖片）

．永遠美麗奪得富衛保險冠軍一哩賽

12屆冠軍練馬師蔡約翰訓練的「永遠美麗」，由六屆冠軍騎師潘頓策騎，奪得富衛保險冠軍一哩賽。牠至今出賽17次，取得九冠三亞三季的佳績，累積獎金超過3,575萬港元。

奪得富衛保險冠軍一哩賽的「永遠美麗」由12屆冠軍練馬師蔡約翰訓練，並且由六屆冠軍騎師潘頓主轡。（馬會提供圖片）

由呂健威訓練的「金鎗六十」同樣角逐富衛保險冠軍一哩賽，以第四名衝過終點。雖未能奪冠，但牠返回解鞍處時，現場觀眾的喝采聲此起彼落，向這匹三屆馬王致敬。

三屆馬王「金鎗六十」角逐富衛保險冠軍一哩賽最終以第四名衝過終點，但現場觀眾喝采聲仍此起彼落。（馬會提供圖片）

旺丁旺財 3.3萬人入場、15.7億投注額

馬會表示，周日天氣雖然不穩，仍吸引超過3.3萬人入場，包括逾5,100名內地遊客，創今個馬季新高。內地旅客入場人次更比去年同賽日高出逾1.5倍，佔入場人次超過15%。

投注額錄得近15.7億港元，與去年同賽日相若，其中全球匯合彩池的投注額高達4億港元，比去年同賽日上升近三成。馬會行政總裁應家柏賽後表示，今次賽事成功及圓滿舉行，港隊成績令人滿意，反映香港賽駒的世界級水平。