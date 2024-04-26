「金鎗六十」狀態不俗周日爭四連冠　練馬師料未退役：佢鍾意比賽

本港唯一贏得10項一級賽冠軍、在港勝出26場頭馬，並為全球累積獎金最高的賽駒「金鎗六十」，將於周日（28日）出戰沙田馬場國際賽馬盛事「富衛保險冠軍賽馬日」，將競逐冠軍一哩賽，力爭四連冠再創歷史。

去年有指「金鎗六十」將在跑完今次冠軍賽馬日後即退役，或成最後一戰，其練馬師呂健威近日受訪時透露，雖然馬王已有一段日子沒參加比賽，但每日仍有操練維持最佳狀態，越接近比賽時狀態越好，「feel到佢仲係好鍾意比賽」。

一眾馬迷能否尚有機會看到「金鎗六十」的英姿？呂健威表示，視乎周日的表現，「都係要睇返佢嘅健康狀況」。



香港馬王「金鎗六十」亦將競逐富衛保險冠軍一哩賽，力爭冠軍一哩賽四連冠再創歷史。（陳葦慈攝）

已贏三屆 力爭四連冠

國際賽馬盛事「富衛保險冠軍賽馬日」將於周日（28日）在沙田馬場舉行，屆時將上演三場一級賽。今屆冠軍賽馬日競爭激烈，參賽的海外馬匹數目有11匹，是這賽事舉辦以來最多馬匹出賽的一屆。冠軍賽馬日不但吸引海外頂尖賽駒參與，參賽的本地代表同樣達世界級水平，包括三屆香港馬王「金鎗六十」將競逐「富衛保險冠軍一哩賽」，力爭冠軍一哩賽四連冠再創歷史。「金鎗六十」在2023年浪琴世界最佳馬匹年排名位居第六，排名為香港賽駒之中最高，國際評分亦達到出道以來最高的126分。

「金鎗六十」的練馬師呂健威就指，留意到「金鎗六十」越接近比賽時狀態越好，會再觀察牠周日比賽的表現。（陳葦慈攝）

8歲「金鎗六十」狀態不俗 退役否要觀察周日表現

去年有指「金鎗六十」預料將在今年跑畢周日的富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽）一仗後會退役。但香港馬王「金鎗六十」的練馬師呂健威最近受訪時就指，留意到「金鎗六十」越接近比賽時狀態越好，「feel到佢仲係好鍾意比賽」，雖然牠已有一段日子沒有參加比賽，但仍有保持每日的操練，維持在最佳狀態備賽。

馬匹狀態不以歲數衡量 看體力心智

至於會否在周日一戰後退役，呂健威指，會再觀察「金鎗六十」當日比賽的表現，「都係要睇返佢嘅健康狀況」。大部分比賽馬匹都會在8、9歲因體力變差等原因而退役，「金鎗六十」今年已8歲，但呂健威認為「金鎗六十」現在的狀態不俗，亦對比賽會有好勝心，「狀態唔可以用歲數嚟衡量，主要都係睇體力同心智」。

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指定馬伕才可入「金鎗六十」馬房 具馬王姿態

「金鎗六十」狀態不俗，除每日都有進行規律操練外，呂健威透露，這匹佳駟在平時亦是一隻具王者姿態的馬王，「金鎗六十」的馬房區域只有指定的馬伕才可進入，呂健威也不例外，只能站馬房外與馬王交流，「如果入去佢嘅地盤，佢會擺出姿態，仲可能會踢你」。

「金鎗六十」作為本港目前唯一一匹取得10項一級賽冠軍的傳奇佳駟，牠亦會有具靈性的一面，呂健威指，牠當然有輸過比賽，在回到馬房後會表現得不開心，「會垂頭喪氣咁嘅樣」。

呂健威大讚「金鎗六十」是他練馬生涯中練過最好的馬，「可以練到一隻咁好嘅馬，係我練馬生涯中好好嘅強心針」，並指「呢啲機會真係一生之中一遇」。（陳葦慈攝）

呂健威：一生中僅一遇

「金鎗六十」在2023年浪琴世界最佳馬匹年終排名位居第六，也是本港目前唯一一匹賽駒取得10項一級賽冠軍，至今已在港取得26場頭馬，冠絕其他香港賽駒，並為全球累積獎金最高的賽駒，達1.658億港元。「金鎗六十」周日出戰富衛保險冠軍一哩賽將繼續由好拍檔何澤堯主轡，力爭破紀錄取得該項賽事的四連冠。

周日再由何澤堯主轡

呂健威大讚「金鎗六十」是他練馬生涯中練過最好的馬，「可以練到一隻咁好嘅馬，係我練馬生涯中好好嘅強心針」，並指「呢啲機會真係一生之中一遇」。

「金鎗六十」於過去三個季度登上香港馬王寶座，成為香港賽馬史上首匹連續三年奪得此項殊榮的馬匹。牠曾勝出1200米至2000米賽事，並於2020年囊括四歲馬經典賽事系列全數三關賽事冠軍，包括香港經典一哩賽（1600米）、香港經典盃（1800米）及寶馬香港打吡大賽（2000米）。

周日賽事有11匹海外馬匹上陣 歷屆最多

周日的賽事合共有33匹賽駒獲選參賽，當中9匹為一級賽冠軍，競逐途程2000米的富衛保險女皇盃（總獎金2800萬港元）、1600米的富衛保險冠軍一哩賽（總獎金2200萬港元）及1200米的主席短途獎（總獎金2200萬港元）三項一級賽，總獎金合共高達歷來最高的7200萬港元。

今年的富衛保險冠軍賽馬日有11匹海外馬匹上陣，比去年多三匹，是此賽日自2018年首次舉辦以來最多海外馬匹參賽的一屆，呂健威認為，雖然對手強勁，但「金鎗六十」有主場之利，希望在周日有很好的表現。